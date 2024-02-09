Odaklanmaya En Çok İhtiyaç Duyduğumuz 7 An
Odaklanmaya En Çok İhtiyaç Duyduğumuz 7 An
Zaman zaman odaklanmaya daha fazla ihtiyaç duyduğumuz anlar vardır. İşte bu anları sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.👇
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1. Uzaktan çalışırken
2. Kitap okurken
3. Önemli bir sunum veya toplantı öncesi
4. Yeni bir beceriyi öğrenirken
5. Önemli bir sınav veya sertifika için çalışırken
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6. Önemli kararlar alırken
7. Yaratıcı düşünce gerektiren işlerde
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