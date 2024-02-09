Odaklanmaya En Çok İhtiyaç Duyduğumuz 7 An

İyi bir sunum veya toplantı gerçekleştirmek gerçekten büyük bir dikkat gerektirir. Odaklanma, sunumunuzun güvenilirlik ve etkileyicilik düzeyini artırır ve izleyiciler üzerinde olumlu bir izlenim bırakmanıza yardımcı olur. Bu sebeple, özellikle böyle anlarda odaklanmaya daha çok ihtiyaç duyarız.