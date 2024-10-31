Novakid: "Geleceğin Meslekleri İngilizcenin Yardımıyla Daha Erişilebilir Hale Gelebilir"

İngilizce gibi yabancı bir dil öğrenmek, yaşlanmayı yavaşlatmaktan yaratıcılığı geliştirmeye veya değişime uyum sağlama kabiliyetini artırmaya kadar çok sayıda fayda ile ilişkilendirilmektedir. Açıkçası, bu avantajlar sadece kişisel düzeyde değil, aynı zamanda kişinin kariyerinde de belirgindir.

Kariyer.net tarafından 2023 yılında yapılan bir ankete göre, işverenlerin %70'i adayların İngilizce becerilerini işe alım kararına etkisi açısından önemli veya çok önemli olarak değerlendiriyor. Teknoloji ve yazılım sektöründe, iş ilanlarının yaklaşık %80'inde İngilizce bilgisi zorunlu veya tercih sebebi olarak belirtiliyor. Bankacılık, yatırım ve danışmanlık firmalarında çalışanlar için İngilizce bilgisi, iş ilanlarının yaklaşık %65'inde aranıyor. Turizm ve otelcilik sektöründe, iş ilanlarının yaklaşık %50'si İngilizce bilgisi talep ediyor.

Eğitim platformu Novakid, özellikle küresel etkileşim, inovasyon ve liderlik için bir araç olarak bu dili konuşanlara yönelik artan talebi vurgulayan günümüzün profesyonel ortamını göz ardı etmedi. Sonuç olarak, küçük yaşlardan itibaren dil becerilerinin önemini vurgulamak için “Patron Bebek” konsepti altında sunulan bir girişim başlattı. Gerçek hayattan esinlenen birkaç durumu mizahi bir dille anlatan aşağıdaki videoyu izleyin ve ardından bu makalede çocuğunuzun hayatını değiştirebilecek geleceğin en iyi 5 mesleğini keşfedin.