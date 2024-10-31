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Novakid: "Geleceğin Meslekleri İngilizcenin Yardımıyla Daha Erişilebilir Hale Gelebilir"

Novakid: "Geleceğin Meslekleri İngilizcenin Yardımıyla Daha Erişilebilir Hale Gelebilir"

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
31.10.2024 - 13:43

İngilizce gibi yabancı bir dil öğrenmek, yaşlanmayı yavaşlatmaktan yaratıcılığı geliştirmeye veya değişime uyum sağlama kabiliyetini artırmaya kadar çok sayıda fayda ile ilişkilendirilmektedir. Açıkçası, bu avantajlar sadece kişisel düzeyde değil, aynı zamanda kişinin kariyerinde de belirgindir.

Kariyer.net tarafından 2023 yılında yapılan bir ankete göre, işverenlerin %70'i adayların İngilizce becerilerini işe alım kararına etkisi açısından önemli veya çok önemli olarak değerlendiriyor. Teknoloji ve yazılım sektöründe, iş ilanlarının yaklaşık %80'inde İngilizce bilgisi zorunlu veya tercih sebebi olarak belirtiliyor. Bankacılık, yatırım ve danışmanlık firmalarında çalışanlar için İngilizce bilgisi, iş ilanlarının yaklaşık %65'inde aranıyor. Turizm ve otelcilik sektöründe, iş ilanlarının yaklaşık %50'si İngilizce bilgisi talep ediyor.

Eğitim platformu Novakid, özellikle küresel etkileşim, inovasyon ve liderlik için bir araç olarak bu dili konuşanlara yönelik artan talebi vurgulayan günümüzün profesyonel ortamını göz ardı etmedi. Sonuç olarak, küçük yaşlardan itibaren dil becerilerinin önemini vurgulamak için “Patron Bebek” konsepti altında sunulan bir girişim başlattı. Gerçek hayattan esinlenen birkaç durumu mizahi bir dille anlatan aşağıdaki videoyu izleyin ve ardından bu makalede çocuğunuzun hayatını değiştirebilecek geleceğin en iyi 5 mesleğini keşfedin.

Teknoloji girişimcileri tarafından yürütülen dijital dönüşüm

Teknoloji girişimcileri tarafından yürütülen dijital dönüşüm

Yapay zeka veya makine öğrenimi uzmanları, veri analistleri ve robotik mühendisleri gibi rollerin geleceği şekillendirdiği dijital alan oldukça geniştir. İngilizce bilmek, teknoloji sektöründeki kişilerin hızlı gelişmelere ayak uydurmasını, küresel projelerde dahil olmasını ve dijital dönüşüme öncülük etmesini sağlar. Novakid, analitik düşünmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi aşılamayı amaçlayan özel kurslar aracılığıyla genç beyinleri bu zorluklarla baş etme konusunda donatıyor.

Küresel iş dünyası liderleri mercek altında

Küresel iş dünyası liderleri mercek altında

Küresel iş dünyası karmaşık ve çok kültürlü ortamlarda ustalıkla yol alabilenler için fırsatlarla doludur. İngilizce, profesyonellerin bağlantılar kurmasını, avantajlı anlaşmalar yapmasını ve uluslararası stratejilere liderlik etmesini sağlayan evrensel bir iş dili olarak hizmet vermektedir. Dünya Ekonomik Forumu, çeviklik ve dayanıklılığın yanı sıra analitik ve yaratıcı düşünmeyi, dünya çapında çocuklar tarafından sevilen Novakid gibi eğitim platformları aracılığıyla erken yaşlardan itibaren geliştirilebilecek sağlam bir İngilizce temeli ile geliştirilen temel beceriler olarak göstermektedir.

Mühendisler tarafından toplum için sunulan yenilikçi çözümler

Mühendisler tarafından toplum için sunulan yenilikçi çözümler

Mühendisler, en yüksek gökdelenlerden cebimizdeki akıllı telefonlara kadar dünyayı şekillendiriyor. Gelecek sürdürülebilir yaşam, yenilenebilir enerji ve hayal bile edilemeyecek teknolojik harikalar vaat ediyor. Yarının mühendislerinin karmaşık fikirleri iletmeleri, uluslararası projelerde iş birliği kurmaları ve yenilikçi çözümler üretmeleri gerekecek. Bu nedenle, İngilizce konuşma becerisi artık sadece bir kazanım olmaktan çıktı ve aslında bir gereklilik olmaya başladı.

Sağlıkçılar toplumlarla omuz omuza

Sağlıkçılar toplumlarla omuz omuza

Hızlı nüfus artışı ve teletıp, robotik ameliyatlar ve kişiselleştirilmiş tıp gibi gelişmelerle birlikte sağlık sektörü bir devrimin eşiğinde. Bu yenilikler, en son araştırmaları işlemek, sınır ötesi bağlantılar kurmak ve hayat kurtaran keşifleri topluluklarla paylaşmak için akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen personele ihtiyaç duyuyor. Novakid, benzersiz online İngilizce kursları aracılığıyla gençleri sadece pratik beceriler değil, aynı zamanda empati, merak, küresel farkındalık ve geleceğin profesyonelleri için çok önemli olan kültürel alışverişler geliştirmeye teşvik ediyor.

EsTech uzmanları tarafından devrim yaratan eğitim

EsTech uzmanları tarafından devrim yaratan eğitim

Dijital araçların, interaktif platformların ve teknolojik kaynakların yaygınlaşması, uzaktan eğitim için yeni fırsatlar yarattı ve bunun etkileri artık geleneksel eğitime de uzanıyor. Nasıl mı? Harmanlanmış öğrenme modelleri, yapay zeka tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş öğrenme ve artırılmış gerçeklik (AR) veya sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile desteklenen ve hepsi de öğrencilere ilgi çekici bir eğitim süreci sağlamayı amaçlayan çeşitli uygulamalar aracılığıyla.

Yüz yüze ve dijital deneyimlerin bir karışımı olan bu “phygital” (fiziksel-dijital) ortam, öğrenmedeki fiziksel engellerin aşılmasına yardımcı olacak ve dünya çapında standartlaştırılmış öğretim materyallerine ve yöntemlerine erişimi genişletecektir.

Novakid: İngilizce öğrenmek için ideal bir ortam

Novakid: İngilizce öğrenmek için ideal bir ortam

Novakid, erken İngilizce öğreniminin kapalı kapıları açma ve saklı potansiyeli ortaya çıkarma gücüne sahip olduğuna inanmaktadır. Okulun misyonu, yalnızca gelecekteki meslekleri için gerekli dil becerileriyle değil, aynı zamanda herhangi bir alanda başarıya götüren bir dizi yetkinlikle donatılmış genç İngilizce öğrencilerinden oluşan küresel bir topluluk oluşturmaktır.

Sayısız insan kariyerlerinde ilerlemek için İngilizce becerilerinden yararlanmış ve genç yaşta yabancı dil öğrenmenin somut faydalarını kanıtlamıştır. Novakid'de ücretsiz bir deneme dersi planlayarak çocuğunuza fırsatlarla dolu bir gelecek sunun!

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