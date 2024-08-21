Nostalji Yaşayan Kardashian'dan Hadid'in Parfümüne 21 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nostalji Yaşayan Kardashian'dan Hadid'in Parfümüne 21 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Sofia Vergara
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Kylie Jenner
Khloe Kardashian
Kendall Jenner
Sabrina Carpenter
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The Weeknd
Bella Hadid
Victoria Justice
Niall Horan
Emma Roberts
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Katy Perry
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