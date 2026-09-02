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Nişancılığına Güvenenler Buraya: Parmağa Yüzüğü Takabilecek misin?

Nişancılığına Güvenenler Buraya: Parmağa Yüzüğü Takabilecek misin?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.09.2026 - 10:23
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Nişan alma becerilerine ve reflekslerine güveniyor musun? Zamana karşı yarışacağın, açıları hesaplayıp duvardan sekte sekte hedefi vurman gereken heyecan dolu bir yetenek oyunu seni bekliyor!

Ekranın altındaki yüzüğü doğru açıyla fırlat, gerekirse duvarlardan sektirerek hedeflenen parmağa tam ortadan oturt. Ancak dikkatli ol, zaman hızla akıyor! Yalnızca 1 dakikan var.

Her başarılı atışta heyecan katlanacak; bakalım zaman bitmeden kaç yüzüğü hedefine ulaştırabilecek ve en yüksek skoru kapabileceksin?

Gözünü hedeften ayırma, nişanını al ve fırlat! 🚀

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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