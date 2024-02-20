Neredeyse İmkansız: Bu Friends Repliklerini Tamamlayabilecek misin?
Neredeyse İmkansız: Bu Friends Repliklerini Tamamlayabilecek misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Bu yılın mükemmel olması gerekiyordu. Daha sadece ikinci gün ve ben içine bile giremediğim ----- olan bir eziğim."
2. "Git ona tatlı olduğunu söyle. En kötü ne olabilir ki?"
3. “Rahat bir sandalyede oturup, televizyon izlemek ve mantıklı bir ------ istiyorum.”
4. "Gerçek dünyaya hoş geldin. ----. Bayılacaksın."
5. "Bu evlilik değil, dünyanın en kötü -----."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Evet çünkü sana kızgındım, -----."
7. "Tanıdığım herkes ya evleniyor, ya hamile kalıyor ya da terfi ediyor, ben de -----!"
8. "Ben Chandler. ----- olduğumda şaka yaparım."
9. "Dünya barışı istiyorum, artık açlık yok, yağmur ormanları için iyi şeyler istiyorum... Şey bir de ------."
10. Beni kovamazsın ki! Senin ----- ben alıyorum, ve kovulmadığımı söylüyorum!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın