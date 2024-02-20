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Neredeyse İmkansız: Bu Friends Repliklerini Tamamlayabilecek misin?

Neredeyse İmkansız: Bu Friends Repliklerini Tamamlayabilecek misin?

Friends
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.02.2024 - 21:16

Üstünden ne kadar yıl geçse de hala her bölümü güvenli alan gibi hissettiren bazı diziler vardır ya, Friends de onlardan biri. Hala popülerliğini kaybetmeyen ve sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan Friends dizinin unutulmaz repliklerini tamamlayabilecek misin?

Hadi teste!

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1. "Bu yılın mükemmel olması gerekiyordu. Daha sadece ikinci gün ve ben içine bile giremediğim ----- olan bir eziğim."

1. "Bu yılın mükemmel olması gerekiyordu. Daha sadece ikinci gün ve ben içine bile giremediğim ----- olan bir eziğim."

2. "Git ona tatlı olduğunu söyle. En kötü ne olabilir ki?"

2. "Git ona tatlı olduğunu söyle. En kötü ne olabilir ki?"

3. “Rahat bir sandalyede oturup, televizyon izlemek ve mantıklı bir ------ istiyorum.”

3. “Rahat bir sandalyede oturup, televizyon izlemek ve mantıklı bir ------ istiyorum.”

4. "Gerçek dünyaya hoş geldin. ----. Bayılacaksın."

4. "Gerçek dünyaya hoş geldin. ----. Bayılacaksın."

5. "Bu evlilik değil, dünyanın en kötü -----."

5. "Bu evlilik değil, dünyanın en kötü -----."
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6. "Evet çünkü sana kızgındım, -----."

6. "Evet çünkü sana kızgındım, -----."

7. "Tanıdığım herkes ya evleniyor, ya hamile kalıyor ya da terfi ediyor, ben de -----!"

7. "Tanıdığım herkes ya evleniyor, ya hamile kalıyor ya da terfi ediyor, ben de -----!"

8. "Ben Chandler. ----- olduğumda şaka yaparım."

8. "Ben Chandler. ----- olduğumda şaka yaparım."

9. "Dünya barışı istiyorum, artık açlık yok, yağmur ormanları için iyi şeyler istiyorum... Şey bir de ------."

9. "Dünya barışı istiyorum, artık açlık yok, yağmur ormanları için iyi şeyler istiyorum... Şey bir de ------."

10. Beni kovamazsın ki! Senin ----- ben alıyorum, ve kovulmadığımı söylüyorum!

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