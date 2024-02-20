Neredeyse İmkansız: Bu Friends Repliklerini Tamamlayabilecek misin?

Üstünden ne kadar yıl geçse de hala her bölümü güvenli alan gibi hissettiren bazı diziler vardır ya, Friends de onlardan biri. Hala popülerliğini kaybetmeyen ve sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan Friends dizinin unutulmaz repliklerini tamamlayabilecek misin?

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