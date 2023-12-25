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Ne Yersen Osun: Bedenine Daha İyi Bakmana Yardımcı Olacak Kadın Sağlığını Destekleyen 10 Besin

etiket Ne Yersen Osun: Bedenine Daha İyi Bakmana Yardımcı Olacak Kadın Sağlığını Destekleyen 10 Besin

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 19:16

Besinler sağlımız için oldukça önemli. Kadın sağlığı için de besinlerin çok önemi var. Bedeninize iyi bakmanızı sağlayacak ve sizi daha iyi hissettirecek birçok besin var. Kendinize en iyi şekilde bakmanız için neler yemeniz gerektiğini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

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1. Yeşil Sebzeler

Yeşil sebzeler denilince akla ilk ıspanak geliyor elbette. Ispanak dışında pazı, roka, marul gibi birçok sebze var. Bu sebzeler kalsiyum, demir, magnezyum ve bol bol vitamin içeriyor. Genel bağışıklığı yükseltmek için yemeklerde bu sebzelere bol bol yer vermek gerek. 🥬

2. Yaban Mersini

Antioksidan yönünden zengin yaban mersini aynı zamanda çok lezzetli bir meyve. Kahvaltıda veya tatlı atıştırmalıklarda kendine yer bulan yaban mersinin sağlık açısından da birçok yararı var. İltihaplara iyi gelen bu meyve aynı zamanda C vitamini ve lif bakımından zengin. 🫐

3. Balık

Uzmanlar haftada en az 1 kere balık yemeyi öneriyor. Faydalarını görünce neden uzmanların önerdiğini anlayacaksınız. İçinde Omega-3 bulunan balık kalp sağlığı için önemli bir besin. İltihaplanmayı da azaltan balık özellikle kadınların yemesi gerekenlerden. 🍣

4. Yoğurt

İkinci beyin denilen bağırsaklara iyi bakmanın yolu probiyotik içeren yoğurt yemek. Sindirim sistemi ve bağışıklık sistemi için de mutlaka sofralarda yer verilmesi gereken yoğurt, kadınların genital bölge sağlığı için de gerekli. Vajinanın pH dengesi için yine yoğurt faydalı.

5. Sarımsak

Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Hastalıklara karşı etkili olduğu bilinen sarımsağın aynı zamanda mantar önleyici özelliği de var. Mantar enfeksiyonlarından kurtulmak için sarımsak yenmesi tavsiye ediliyor. 🧄

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6. Bitter Çikolata

Herkesin çok sevemediği bitter çikolata aslında çok faydalı. Yüksek kakao içeriğiyle antioksidan yönünden zengin bu çikolata kalp sağlığı için de tüketilmesi gerekiyor. Eğer çikolata yemek istiyorsanız tercihinizi bitterden yana kullanmalısınız! 🍫

7. Brokoli

Brokoliyi genelde salata veya meze olarak tüketiyoruz. Faydalarını gördükçe daha çok brokoli yemek isteyeceksiniz. C vitamini, folik asit ve lif içeren brokoli bağışıklığı güçlendiriyor ve hormonal dengeyi koruyor. Cildi parlatarak daha sağlıklı olmasını sağlayan brokolinin kansere karşı da faydalı olduğu biliniyor. 🥦

8. Zeytinyağı

Zeytinyağının faydalarını artık herkes kabul ediyor. Daha çok salatalara döktüğümüz zeytinyağı kanserli hücrelere karşı önemli bir savaşçı. Menapoz sonrası kadınlarda görülen kalp hastalığı riskini de azaltıyor. Meme kanseri konusunda da koruyucu etkisi olduğu bilinen zeytinyağını mutfakta bol bol kullanın!

9. Kuru Baklagiller

Kuru fasulyeden yeşil mercimeğe, nohuttan barbunyaya çok geniş bir yelpazeye sahip kuru baklagiller evlerimizde sürekli pişen yemeklerden. Bunların faydalarını duydukça daha çok pişireceksiniz. Yüksek protein oranlarına sahip bu ürünler kansere karşı da koruyucu. Kalsiyum yönünden zengin bu besinler menapoz sonrası kemik erimesine karşı da koruyucu etkisiyle sıklıkla tüketilmeli.

10. Badem

Kuru yemişler sağlık açısından çok besleyici. Bademin lif içeriği oldukça yüksek. Bağırsak problemlerine iyi gelen bu kuru yemiş, kalsiyum emilimini de artırıyor. Sağlıklı bir cilt için de badem tüketilmeli.

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