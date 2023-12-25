Ne Yersen Osun: Bedenine Daha İyi Bakmana Yardımcı Olacak Kadın Sağlığını Destekleyen 10 Besin
Ne Yersen Osun: Bedenine Daha İyi Bakmana Yardımcı Olacak Kadın Sağlığını Destekleyen 10 Besin
Besinler sağlımız için oldukça önemli. Kadın sağlığı için de besinlerin çok önemi var. Bedeninize iyi bakmanızı sağlayacak ve sizi daha iyi hissettirecek birçok besin var. Kendinize en iyi şekilde bakmanız için neler yemeniz gerektiğini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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1. Yeşil Sebzeler
2. Yaban Mersini
3. Balık
4. Yoğurt
5. Sarımsak
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6. Bitter Çikolata
7. Brokoli
8. Zeytinyağı
9. Kuru Baklagiller
10. Badem
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