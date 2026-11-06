"Ya Sen Ya Hiç" Şarkısıyla 90'lara Damga Vurmuştu: Abajur Kız Bendeniz'in Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!

Gerçek adı Deniz Çelik olan Bendeniz, 25 Temmuz 1973'te İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi; aslen Konyalı olan şarkıcı, Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitim için yeniden İsviçre'nin yolunu tuttu. Türkiye'ye döndüğünde kısa bir süre futbol da oynayan Bendeniz'in müzik serüveni, bir arkadaşının doğum gününde söylediği şarkıyla Raks Müzik'in dikkatini çekmesiyle başladı.

Neslihan Yargıcı'nın tasarladığı 'Abajur Kız' imajıyla 1993'te çıkan ilk albümü Bendeniz I'in açılış şarkısı 'Ya Sen Ya Hiç' kısa sürede liste başına yükselirken, MTV Avrupa'nın Euro Video Grand Prix yarışmasının Türkiye elemelerinde de finale kaldı. Aynı albümden 'Ağlayayım mı?', 'Kerime' ve 'Müjdeler Ver' de hit olunca Bendeniz, 90'ların pop ikonları arasındaki yerini daha ilk albümünde sağlamlaştırmıştı.