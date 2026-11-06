article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Ya Sen Ya Hiç" Şarkısıyla 90'lara Damga Vurmuştu: Abajur Kız Bendeniz'in Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!

"Ya Sen Ya Hiç" Şarkısıyla 90'lara Damga Vurmuştu: Abajur Kız Bendeniz'in Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 09:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

90'ların pop rüzgârında 'Ya Sen Ya Hiç' ile liste başına oturan ve sahne tarzıyla bir neslin hafızasına kazınan Bendeniz yeniden konuşuluyor. Uzun süredir yeni albümle değil konserleriyle anılan şarkıcının son karelerini görenler, 53 yaşındaki ismin yıllar içindeki değişimine şaşırdı. Abajur Kız'ın bugünkü hali ve sahnelerdeki yeni dönemi, 90'lar nostaljisini sevenlerin gündemine oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bendeniz, 1993'te çıkardığı ilk albümüyle 90'ların Abajur Kızı olarak listelerin zirvesine yerleşti.

Bendeniz, 1993'te çıkardığı ilk albümüyle 90'ların Abajur Kızı olarak listelerin zirvesine yerleşti.

Gerçek adı Deniz Çelik olan Bendeniz, 25 Temmuz 1973'te İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi; aslen Konyalı olan şarkıcı, Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitim için yeniden İsviçre'nin yolunu tuttu. Türkiye'ye döndüğünde kısa bir süre futbol da oynayan Bendeniz'in müzik serüveni, bir arkadaşının doğum gününde söylediği şarkıyla Raks Müzik'in dikkatini çekmesiyle başladı.

Neslihan Yargıcı'nın tasarladığı 'Abajur Kız' imajıyla 1993'te çıkan ilk albümü Bendeniz I'in açılış şarkısı 'Ya Sen Ya Hiç' kısa sürede liste başına yükselirken, MTV Avrupa'nın Euro Video Grand Prix yarışmasının Türkiye elemelerinde de finale kaldı. Aynı albümden 'Ağlayayım mı?', 'Kerime' ve 'Müjdeler Ver' de hit olunca Bendeniz, 90'ların pop ikonları arasındaki yerini daha ilk albümünde sağlamlaştırmıştı.

Bendeniz II ile slow şarkılara yönelen sanatçının parçaları Lübnan'dan İsrail'e kadar uyarlandı.

Bendeniz II ile slow şarkılara yönelen sanatçının parçaları Lübnan'dan İsrail'e kadar uyarlandı.

İlk albümün yarattığı bu rüzgâr, 1994'te Harun Kolçak'la yayımladığı Biz adlı maxi single ve 1995'te gelen Bendeniz II ile sürdü; 'Neler Olacak' ve 'Gönül Yareler İçinde' o yılın en çok konuşulan slow şarkıları arasına girdi. 1996'daki Bendeniz III'te Anadolu rock tınılarını deneyen şarkıcı, ardından Bendeniz'den, Kurtulamıyorum ve Zaman albümleriyle 2000'li yıllara uzanan geniş bir diskografi kurdu.

Demedim mi, Aşk Yok mu Aşk ve Değiştim albümleriyle üretmeyi sürdüren Bendeniz'in şarkıları, Lübnan ve İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerde başka sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı.

Bugün 53 yaşında olan Bendeniz, konser sahnelerinde 90'ların nostaljisini yeni kuşakla buluşturuyor.

Bugün 53 yaşında olan Bendeniz, konser sahnelerinde 90'ların nostaljisini yeni kuşakla buluşturuyor.

Diskografisi bu kadar uzun bir listeye dönüşen Bendeniz, son yıllarda yeni albümden çok konserleriyle gündeme geliyor ve 'Ya Sen Ya Hiç' gibi klasiklerini canlı performanslarla yeniden dillere doluyor. Bendeniz'in şu an ne yaptığını merak edenler için en net cevap da bu sahneler; şarkıcı, İstanbul'daki konserlerinde 90'ların nostaljisini arayan dinleyicilerle şarkılarını yeni keşfeden gençleri aynı kalabalıkta bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl aldığı kilolarla gündem olan Bendeniz, bu kez formunu yakalamış bir şekilde sevenlerinin karşısına çıktı.

Instagram hesabından yalnızca konser duyurularını paylaşan Bendeniz, bu kez köpeğiyle sevimli bir anı paylaştı.

Instagram hesabından yalnızca konser duyurularını paylaşan Bendeniz, bu kez köpeğiyle sevimli bir anı paylaştı.

Uzun yıllardır tanınan ismin değişimi bir kez daha gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın