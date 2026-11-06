"Ya Sen Ya Hiç" Şarkısıyla 90'lara Damga Vurmuştu: Abajur Kız Bendeniz'in Yıllar Sonraki Hali Ortaya Çıktı!
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90'ların pop rüzgârında 'Ya Sen Ya Hiç' ile liste başına oturan ve sahne tarzıyla bir neslin hafızasına kazınan Bendeniz yeniden konuşuluyor. Uzun süredir yeni albümle değil konserleriyle anılan şarkıcının son karelerini görenler, 53 yaşındaki ismin yıllar içindeki değişimine şaşırdı. Abajur Kız'ın bugünkü hali ve sahnelerdeki yeni dönemi, 90'lar nostaljisini sevenlerin gündemine oturdu.
Bendeniz, 1993'te çıkardığı ilk albümüyle 90'ların Abajur Kızı olarak listelerin zirvesine yerleşti.
Bendeniz II ile slow şarkılara yönelen sanatçının parçaları Lübnan'dan İsrail'e kadar uyarlandı.
Bugün 53 yaşında olan Bendeniz, konser sahnelerinde 90'ların nostaljisini yeni kuşakla buluşturuyor.
Instagram hesabından yalnızca konser duyurularını paylaşan Bendeniz, bu kez köpeğiyle sevimli bir anı paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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