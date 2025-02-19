Ne Kadar Sağlıklı Bir Yaşam Sürüyorsun?
Ne Kadar Sağlıklı Bir Yaşam Sürüyorsun?
Sağlıklı bir yaşam sürdürmek her zaman kolay olmayabilir. Beslenme, hareket, uyku düzeni ve ruh sağlığı gibi pek çok faktör bir araya gelerek genel sağlığımızı belirler. Peki, sen ne kadar sağlıklı bir yaşam sürüyorsun? Hemen testimizi çöz ve öğren!
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1. Tabii ki ilk olarak kahvaltıdan başlıyoruz! Kahvaltıyı nasıl yaparsın?
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2. Su hayat kaynağımız... Peki sen gün içerisinde ne kadar su içiyorsun?
3. Sporsuz bir yaşam düşünülemez. Haftada ne kadar egzersiz yapıyorsun?
4. Bunlardan en çok hangisini tüketiyorsun?
5. Diyelim ki bir hafta boyunca sağlıklı beslenmek zorundasın, ne yaparsın?
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6. Bu aktivitelerden hangisi seni yansıtıyor peki?
7. Evde kendi yemeğini mi yaparsın yoksa dışarıdan mı söylersin?
8. Şeker tüketim alışkanlığın nasıl?
9. Uyku çok önemli malum! Uyku düzeninden bahsedebilir misin?
10. Son olarak gün içindeki ekran süren ne kadar?
Süper sağlıklı bir yaşam tarzın var!
Orta seviyede sağlıklı bir yaşam tarzın var!
Sağlık konusunda daha dikkatli olmalısın!
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