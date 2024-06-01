Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Ne Kadar Bakımlısın?

etiket Ne Kadar Bakımlısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 16:01

Kişisel bakım dediğimizde yalnızca kullandığın cilt bakım ürünleri değil, aynı zamanda beslenme düzenin ve hatta kaç saat uyuduğun bile önemli. Kendine ne kadar baktığını bir de bizden duymak istersen soruları cevapla ve sonucu öğren!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Söyle bakalım, sabahları güne nasıl başlarsın?

2. Peki bu sabaha kaç saatlik uyku ile başlıyorsun?

3. Hepimiz stresli dönemlerden muhakkak geçeriz. Sen stres ile nasıl başa çıkıyorsun?

4. Saç bakımın ne kadar düzenli diye sorsak?

5. Cilt bakım rutininde neler var?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Makyaj ile ilgili bir soru soracağız! Dışarı çıkmadan önce makyaj yapar mısın?

7. Manikür ve pedikürü ne sıklıkta yapıyorsun?

8. Son soru: Beslenme düzenin ne alemde, nasıl besleniyorsun?

Düşündüğümüzden daha da bakımlısın!

Sen tam bir bakım gurususun. Sabah kalktığın andan itibaren kendine özen gösteriyor, cilt ve saç bakımından asla ödün vermiyorsun. Makyajın her zaman yerinde, manikür ve pedikür konusunda da harikasın. Dışarı çıkarken kokunla bile fark yaratıyorsun. Bakım konusundaki bu özverin gerçekten takdire şayan. Seninle güzellik sırlarını paylaşmak isteyen çok kişi olacak!

Sen gayet bakımlısın!

Sen bakımlı olmanın kitabını yazmış gibisin! Her gün düzenli olarak cilt ve saç bakımını yapıyorsun, dışarı çıkmadan önce hafif makyajını ihmal etmiyorsun. Manikür ve pedikür de programında yer alıyor. Spor sonrası duşunu alıyor, parfümünü de kullanıyorsun. Senin bakım anlayışın gayet yerinde ve dengeli. Herkes senin gibi olsa dünya daha güzel bir yer olurdu!

Rutinlerini genel olarak gözden geçirebilirsin!

Tamam, sen doğal güzellikten yanasın ama biraz daha özen göstermek hiç fena olmaz! Sabahları biraz daha erken kalkıp yüzünü yıkamak ve nemlendirici sürmek harikalar yaratmasa da cildinde iyi anlamda değişiklik yaratabilir. Cilt ve saç bakımı için küçük adımlarla başlayabilirsin. Unutma, bakımlı olmak sadece dış görünüş değil, kendine değer vermektir. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabilirsin!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın