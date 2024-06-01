Ne Kadar Bakımlısın?

Sen bakımlı olmanın kitabını yazmış gibisin! Her gün düzenli olarak cilt ve saç bakımını yapıyorsun, dışarı çıkmadan önce hafif makyajını ihmal etmiyorsun. Manikür ve pedikür de programında yer alıyor. Spor sonrası duşunu alıyor, parfümünü de kullanıyorsun. Senin bakım anlayışın gayet yerinde ve dengeli. Herkes senin gibi olsa dünya daha güzel bir yer olurdu!