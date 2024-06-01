Ne Kadar Bakımlısın?
Ne Kadar Bakımlısın?
Kişisel bakım dediğimizde yalnızca kullandığın cilt bakım ürünleri değil, aynı zamanda beslenme düzenin ve hatta kaç saat uyuduğun bile önemli. Kendine ne kadar baktığını bir de bizden duymak istersen soruları cevapla ve sonucu öğren!
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1. Söyle bakalım, sabahları güne nasıl başlarsın?
2. Peki bu sabaha kaç saatlik uyku ile başlıyorsun?
3. Hepimiz stresli dönemlerden muhakkak geçeriz. Sen stres ile nasıl başa çıkıyorsun?
4. Saç bakımın ne kadar düzenli diye sorsak?
5. Cilt bakım rutininde neler var?
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