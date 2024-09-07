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Nazlı Sabancı'nın Ayağı, Sinem Kobal'ın Minikleri: 7 Eylül'de Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Nazlı Sabancı'nın Ayağı, Sinem Kobal'ın Minikleri: 7 Eylül'de Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 00:14

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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İstanbul'a ayak basan Şeyma Subaşı, kendini müzeye attı.

İstanbul'a ayak basan Şeyma Subaşı, kendini müzeye attı.

Yasemin Şefkatli, uzaklara daldı.

Yasemin Şefkatli, uzaklara daldı.

Birce Akalay, denizin tadını çıkardı.

Birce Akalay, denizin tadını çıkardı.

Birce Akalay, denizin tadını çıkardı.

Cemal Can Canseven, çekim öncesi kendine bakım yaptı.

Cemal Can Canseven, çekim öncesi kendine bakım yaptı.

Nazlı Sabancı, denizi izledi.

Nazlı Sabancı, denizi izledi.
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Sinem Kobal'ın minikleri dans etti.

Sinem Kobal'ın minikleri dans etti.

Danla Bilic, köpüşünü küstürdü.

Danla Bilic, köpüşünü küstürdü.

İrem Derici'den ayna pozu geldi.

İrem Derici'den ayna pozu geldi.

Melis Sezen, gökyüzü manzarasına düştü.

Melis Sezen, gökyüzü manzarasına düştü.

Hande Erçel, patili dostlarını paylaştı.

Hande Erçel, patili dostlarını paylaştı.
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