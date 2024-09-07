Nazlı Sabancı'nın Ayağı, Sinem Kobal'ın Minikleri: 7 Eylül'de Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı'nın Ayağı, Sinem Kobal'ın Minikleri: 7 Eylül'de Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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İstanbul'a ayak basan Şeyma Subaşı, kendini müzeye attı.
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Yasemin Şefkatli, uzaklara daldı.
Birce Akalay, denizin tadını çıkardı.
Cemal Can Canseven, çekim öncesi kendine bakım yaptı.
Nazlı Sabancı, denizi izledi.
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Sinem Kobal'ın minikleri dans etti.
Danla Bilic, köpüşünü küstürdü.
İrem Derici'den ayna pozu geldi.
Melis Sezen, gökyüzü manzarasına düştü.
Hande Erçel, patili dostlarını paylaştı.
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