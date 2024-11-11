Nazlı Sabancı Kaynanayla Tatile Çıktı, Eda Ece Dostunu Unutmadı: 11 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı Kaynanayla Tatile Çıktı, Eda Ece Dostunu Unutmadı: 11 Kasım'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin Şefkatli Tatlıses
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Gonca Vuslateri
Hande Erçel
Çağla Şıkel
Gamze Erçel
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Seda Bakan
Nazlı Sabancı
Danla Bilic
Eda Ece
Berfu Yenenler
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Özge Özpirinçci
Demet Özdemir
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