Nazlı Sabancı Bebeğiyle Keyif Yaptı, Yasemin Özilhan Poz Kesti: 8 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Nazlı Sabancı Bebeğiyle Keyif Yaptı, Yasemin Özilhan Poz Kesti: 8 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Pelin Akil ve Anıl Altan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci'yle karşılaştı.
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Arzu Sabancı yarı finalde elenen sultanlarımızı tebrik etti.
Nazlı Sabancı, minik kızı Arzu Alara'yla beraber boğazın tadını çıkardı.
Şeyma Subaşı ve kızı Melisa Ilıcalı yine yollara düştü.
Danla Bilic de heyecanla maçı izledi.
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Cemal Can Canseven, Paris'te kaldığı evin manzarasına düştü.
Yasemin Tatlıses, güne ikizlerin kahvaltı seansıyla başladı.
Yasemin Özilhan her zamanki gibi rutinindeydi.
Hadise TBT yaptı.
Zeynep Bastık, maç izlerken arkadaşlarıyla beraber şekilden şekle girdi.
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Eser Yenenler ayaklarının da ortada olduğunu fark etmeyince biricik eşi Berfu'yu şahane çektiği yanılgısına düştü.
Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'dan uyumlu çekirdek aile pozu geldi.
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