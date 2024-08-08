Nazlı Sabancı Bebeğiyle Keyif Yaptı, Yasemin Özilhan Poz Kesti: 8 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelinden sonra 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

Sizler için ne yapıp edip Instagram'ından kopmayan ünlü isimlerin bugünkü paylaşımlarını derledik!🚀