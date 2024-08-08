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Nazlı Sabancı Bebeğiyle Keyif Yaptı, Yasemin Özilhan Poz Kesti: 8 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Nazlı Sabancı Bebeğiyle Keyif Yaptı, Yasemin Özilhan Poz Kesti: 8 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 02:15

Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelinden sonra 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada! 

Sizler için ne yapıp edip Instagram'ından kopmayan ünlü isimlerin bugünkü paylaşımlarını derledik!🚀

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Pelin Akil ve Anıl Altan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci'yle karşılaştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci'yle karşılaştı.

Arzu Sabancı yarı finalde elenen sultanlarımızı tebrik etti.

Arzu Sabancı yarı finalde elenen sultanlarımızı tebrik etti.

Nazlı Sabancı, minik kızı Arzu Alara'yla beraber boğazın tadını çıkardı.

Nazlı Sabancı, minik kızı Arzu Alara'yla beraber boğazın tadını çıkardı.

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa Ilıcalı yine yollara düştü.

Şeyma Subaşı ve kızı Melisa Ilıcalı yine yollara düştü.

Danla Bilic de heyecanla maçı izledi.

Danla Bilic de heyecanla maçı izledi.
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Cemal Can Canseven, Paris'te kaldığı evin manzarasına düştü.

Cemal Can Canseven, Paris'te kaldığı evin manzarasına düştü.

Yasemin Tatlıses, güne ikizlerin kahvaltı seansıyla başladı.

Yasemin Tatlıses, güne ikizlerin kahvaltı seansıyla başladı.

Yasemin Özilhan her zamanki gibi rutinindeydi.

Yasemin Özilhan her zamanki gibi rutinindeydi.

Hadise TBT yaptı.

Hadise TBT yaptı.

Zeynep Bastık, maç izlerken arkadaşlarıyla beraber şekilden şekle girdi.

Zeynep Bastık, maç izlerken arkadaşlarıyla beraber şekilden şekle girdi.
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Eser Yenenler ayaklarının da ortada olduğunu fark etmeyince biricik eşi Berfu'yu şahane çektiği yanılgısına düştü.

Eser Yenenler ayaklarının da ortada olduğunu fark etmeyince biricik eşi Berfu'yu şahane çektiği yanılgısına düştü.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'dan uyumlu çekirdek aile pozu geldi.

Gamze Erçel ve Caner Yıldırım'dan uyumlu çekirdek aile pozu geldi.
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