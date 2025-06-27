Navigasyonların Bile Görmezden Geldiği Sokaklar: Dünyanın En Kötü Şöhretli "Kuralsız Sokaklar"ı

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın Cortes kentinde bulunan San Pedro Sula, dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Burada yaşamak, ölümle dans etmek anlamına geliyor. “Dünyanın cinayet başkenti” olarak anılan şehrin en karanlık yüzünün adı ise kuralsızlığın kol gezdiği Calle del Crimen, nam-ı diğer “Suç Sokağı”. Tamamen uyuşturucu kartelleri ve silahlı çetelerin kontrolünde. Bölge, cinayet ve tecavüz vakaları nedeniyle insanların uzak durmayı tercih ettiği bir yer konumunda.