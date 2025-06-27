Navigasyonların Bile Görmezden Geldiği Sokaklar: Dünyanın En Kötü Şöhretli "Kuralsız Sokaklar"ı
Kanal D’nin izleyicileri güvenli rotaların dışına çıkardığı yeni formatı Kuralsız Sokaklar, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Adım atmanın delilik sayıldığı, navigosyanların bile görmezden geldiği, yasaların işlemediği sokaklara yolculuk bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntülere sahne olurken akıllara aynı soruyu getirdi: Hayatta kalmanın mucize sayıldığı, gündüzleri de “karanlık” olan bu sokakların en tehlikelileri hangileri? İşte, dünyanın dört bir yanında bulunan, insanlığın sınırlarında dolaşan, kameraların kayıt yaparken titrediği, kötü şöhretleriyle nam salmış o sokaklar...
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