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Navigasyonların Bile Görmezden Geldiği Sokaklar: Dünyanın En Kötü Şöhretli "Kuralsız Sokaklar"ı

Navigasyonların Bile Görmezden Geldiği Sokaklar: Dünyanın En Kötü Şöhretli "Kuralsız Sokaklar"ı

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Onedio Content - Onedio Editörü
27.06.2025 - 14:45

Kanal D’nin izleyicileri güvenli rotaların dışına çıkardığı yeni formatı Kuralsız Sokaklar, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Adım atmanın delilik sayıldığı, navigosyanların bile görmezden geldiği, yasaların işlemediği sokaklara yolculuk bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntülere sahne olurken akıllara aynı soruyu getirdi: Hayatta kalmanın mucize sayıldığı, gündüzleri de “karanlık” olan bu sokakların en tehlikelileri hangileri? İşte, dünyanın dört bir yanında bulunan, insanlığın sınırlarında dolaşan, kameraların kayıt yaparken titrediği, kötü şöhretleriyle nam salmış o sokaklar...

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Orta Amerika'nın "Suç Sokağı"

Orta Amerika'nın "Suç Sokağı"

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın Cortes kentinde bulunan San Pedro Sula, dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri. Burada yaşamak, ölümle dans etmek anlamına geliyor. “Dünyanın cinayet başkenti” olarak anılan şehrin en karanlık yüzünün adı ise kuralsızlığın kol gezdiği Calle del Crimen, nam-ı diğer “Suç Sokağı”. Tamamen uyuşturucu kartelleri ve silahlı çetelerin kontrolünde. Bölge, cinayet ve tecavüz vakaları nedeniyle insanların uzak durmayı tercih ettiği bir yer konumunda.

Amerikan rüyasının kabusa dönüştüğü yer: Skid Row

Amerikan rüyasının kabusa dönüştüğü yer: Skid Row

Binlerce evsizin hayatta kalma savaşı verdiği Skid Row, Hollywood’un gölgesinde, Amerikan rüyasının kabusa dönüştüğü bir mahalle. Los Angeles'ın en tehlikelisi. Yoğun evsiz nüfusu ve ulusal ortalamayı aşan suç oranıyla kötü bir üne sahip. 4 binden fazla sakin bu bölgede, uyuşturucu ve suç batağında boğuluyor. Şehrin kalbinde, devletin bile sustuğu yer, “Los Angeles’ın görünmeyen yüzü” olarak tanımlanıyor.

Meksika'nın göbeğindeki "Hırsızlar Pazarı"

Meksika'nın göbeğindeki "Hırsızlar Pazarı"

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya bağlı Cuauhtémoc belediyesinin semtlerinden olan Tepito, “Hırsızlar Pazarı” olarak biliniyor. Bölge, yasaların değil mafyanın yönetiminde. İnsan ticareti ve gasp gibi suçlarla uğraşan suç örgütleri burada adeta cirit atıyor. Tepito, polislerin bile adım atmaya korktuğu yerler listesinde üst sıralarda bulunuyor.

Lyari'de gündüz bile karanlık!

Lyari'de gündüz bile karanlık!

Pakistan'ın en büyük şehri Karaçi’deki Lyari’de çeteler gece gündüz demeden savaş halinde. Gün ışığına rağmen bu mahallede sürekli karanlık hâkim. Yeni doğan çocukların ilk duyduğu sesin kurşun olarak tanımlanması da sokaklardaki şiddetin tasviri niteliğinde. Pakistan’ın 2012 yılında başlattığı ve aylar süre Lyari Operasyonu hala hafızalarda. Hükümetin yerel çetelere ve diğer suç örgütlerine karşı düzenlediği operasyona rağmen sokaklara karanlık hüküm sürmeye devam ediyor.

Hayatın sudan ucuz olduğu sokak: Rochina

Hayatın sudan ucuz olduğu sokak: Rochina

Rio de Janeiro’nun gecekondu mahallesi Rocinha’da yasalar değil karteller geçerli.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı çeteler, burayı adeta bir savaş bölgesine çevirmiş durumda. Rio de Janeiro'nun en büyük favelasının (Gecekondu) kontrolü, suç örgütlerinin elinde. Favelardaki suç örgütleri arasındaki liderlik savaşları bazen aylarca süren çatışmalara neden olabiliyor. Sık sık çatışmalara sahne olan sokaklarda kaza kurşununa kurban gitmek sıradan bir durum.

Mert Öztürk’ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar Kanal D’de

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