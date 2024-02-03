Naci Görür Yine Aynı Bölge İçin Uyardı: “Bu Husus Göz Ardı Edilmemeli”
Naci Görür Yine Aynı Bölge İçin Uyardı: “Bu Husus Göz Ardı Edilmemeli”
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sabah saatlerinde Hakkari’de meydana gelen deprem sonrasında sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Bölgenin Kahramanmaraş depremleri sonrasında stres yüklendiğini söyleyen Görür, “Bu husus göz ardı edilmemeli” ifadesini kullandı.
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AFAD, bu sabah karşı Hakkari Yüksekova’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Türkiye’de deprem denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari’de yaşanan deprem sonrasında açıklamada bulundu.
“Hakkari-Çukurca, Kayalık’ta 4,1 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağının üstünde.”
“Daha önce belirttiğim gibi, bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra muhtemelen belli ölçüde stres alanı değişimine uğradı ve stres yükledi. Bu husus göz ardı edilmemelidir. Sevgiyle”
Naci Görür'ün paylaşımı 👇
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bu ülkede hiç bir şeyin değeri yok. yıllarca büyük deprem gelecek cart curt istanbul gibi bir yerde büyük bir deprem sonrası hayatta kalmak istemezdim sonrak... Devamını Gör
hocam,, söylemekten yorulmadın ama ben senin adına yoruldum. bu ülkede öncelik depreme karşı projeler değil cebe para atmak ilk sırada geliyor
Ya şu insanı bir dinleyin,bir ciddiye alın artık ne olur yahu. Adam kendini paraladı,yılmadı hala devam ediyor uyarmaya:(