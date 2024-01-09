N. Danış Musluk’un Tespitleri: Şahan’ın Hedefinde Kişisel Gelişimciler Var
N. Danış Musluk’un Tespitleri: Şahan’ın Hedefinde Kişisel Gelişimciler Var
İçeriğin Devamı Aşağıda
M. Barış Uslu isimli kişisel gelişim uzmanı, son zamanlarda yazdığı kitaplar ve açıklamlarıyla gündeme gelmişti.
Şahan, bazı hastalıklar için akıl dışı tanımlarlarda bulunan M. Barış Uslu’ya, N. Danış Musluk olarak cevap verdi.
Şahan’ın paylaştığı video 👇
M. Barış Uslu, göz hastalıklarının sebebi olarak ‘kötü görmeyi’, cilt hastalıkları için ise ‘ayrılık travmalarını’ gösteriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda