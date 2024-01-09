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N. Danış Musluk’un Tespitleri: Şahan’ın Hedefinde Kişisel Gelişimciler Var

N. Danış Musluk’un Tespitleri: Şahan’ın Hedefinde Kişisel Gelişimciler Var

Şahan Gökbakar
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.01.2024 - 09:32

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, gün dönemde sık sık gündeme gelen ‘kişisel gelişimcileri’ hedef aldı. Şahan, Instagram'dan yayınladığı video ile ‘bilinçaltı eğitmenliği’ adı altında hastalıkları önlediğini iddia edenlerle dalga geçti.

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M. Barış Uslu isimli kişisel gelişim uzmanı, son zamanlarda yazdığı kitaplar ve açıklamlarıyla gündeme gelmişti.

M. Barış Uslu isimli kişisel gelişim uzmanı, son zamanlarda yazdığı kitaplar ve açıklamlarıyla gündeme gelmişti.

Şahan, bazı hastalıklar için akıl dışı tanımlarlarda bulunan M. Barış Uslu’ya, N. Danış Musluk olarak cevap verdi.

Şahan, bazı hastalıklar için akıl dışı tanımlarlarda bulunan M. Barış Uslu’ya, N. Danış Musluk olarak cevap verdi.

Şahan’ın paylaştığı video 👇

M. Barış Uslu, göz hastalıklarının sebebi olarak ‘kötü görmeyi’, cilt hastalıkları için ise ‘ayrılık travmalarını’ gösteriyor.

M. Barış Uslu, göz hastalıklarının sebebi olarak ‘kötü görmeyi’, cilt hastalıkları için ise ‘ayrılık travmalarını’ gösteriyor.

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