Mutluluk, Canlılık ve Zindeliğin Anahtarı Serotonin Nedir?

Serotonin eksiliğinin çeşitli ruhsal sağlık sorunlarına neden olduğu bilinmektedir. Bu eksikliğin ruh hali üzerindeki negatif etkileri arasında başta depresyon olmak üzere panik atak ve anksiyete gibi birçok başlık mevcut.

Düşük serotonin seviyesinin negatif etkileri arasında sindirim sistemi problemleri, migren, kronik ağrılar gibi birçok fiziksel rahatsızlık da bulunuyor.