Mutfakta En Çok Kullandığın Malzeme Ne?
Mutfakta En Çok Kullandığın Malzeme Ne?
Mutfakta vakit geçirirken en çok hangi malzemeye yöneldiğini hiç düşündün mü? Kimimiz baharatlarla yemeklere karakter katmayı severken, kimimiz hamur işlerinin yumuşacık dokusuna hayran kalırız. Peki ya senin mutfaktaki vazgeçilmezin ne? Bu eğlenceli testi çöz ve mutfağındaki en çok kullandığın malzemeyi keşfet!
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1. Mutfakta geçirdiğin süre genellikle ne kadar?
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2. En sık yaptığın yemek türü hangisi?
3. Peki hangi mutfak aletiyle çok fazla haşır neşirsin?
4. Sabah kahvaltısında tercihin nedir?
5. Mutfakta en çok hangi problemle karşılaşıyorsun?
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6. Gelelim işin güzel tarafına! En sevdiğin mutfak kokusu bunlardan hangisi?
7. Yemek yapma stilin sence nasıl?
8. Mis gibi kokuların yayıldığı bir mutfakta olsan, ne piştiğini hayal edersin?
9. Son olarak bir yemeğin güzel olduğunu nasıl anlarsın?
Baharatlar!
Un!
Çikolata!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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