Senin mutfaktaki en büyük tutkun çikolata! Tatlı yapmaya bayılıyor, mutfağa girdiğinde kendini bir pastacı gibi hissediyorsun. Çikolata ile her şeyi daha lezzetli hale getirmeyi biliyorsun. Sıcak çikolatalar, kekler, pastalar ve tatlı soslar senin vazgeçilmezin. Hem görselliğe hem de lezzete önem veriyorsun. Mutfak senin için sadece yemek yapma alanı değil aynı zamanda bir sanat atölyesi!