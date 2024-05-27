Müneccim Test: Kaç Çocuğun Olacağını Söylüyoruz!
Müneccim Test: Kaç Çocuğun Olacağını Söylüyoruz!
Müneccim Teste hoş geldin! Bu eğlenceli test, senin kişilik ve tercihlerinden yola çıkarak kaç çocuğun olacağını tahmin edecek. Her seçtiğin seçenek, bir sonraki adımın ipuçlarını oluşturacak.
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım; ne kadar sabırlısın?
2. Kaç kardeşin var?
3. Peki yalnızlığı seviyor musun?
4. Çocuklar senin için ne ifade ediyor diye sorsak?
5. Tek çocuk olarak büyüyenler hakkında ne düşünüyorsun peki?
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