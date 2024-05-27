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Müneccim Test: Kaç Çocuğun Olacağını Söylüyoruz!

etiket Müneccim Test: Kaç Çocuğun Olacağını Söylüyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 16:46

Müneccim Teste hoş geldin! Bu eğlenceli test, senin kişilik ve tercihlerinden yola çıkarak kaç çocuğun olacağını tahmin edecek. Her seçtiğin seçenek, bir sonraki adımın ipuçlarını oluşturacak. 

Hazırsan başlayalım! 

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1. İlk sorumuzla başlayalım; ne kadar sabırlısın?

2. Kaç kardeşin var?

3. Peki yalnızlığı seviyor musun?

4. Çocuklar senin için ne ifade ediyor diye sorsak?

5. Tek çocuk olarak büyüyenler hakkında ne düşünüyorsun peki?

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6. Kendini ebeveyn olarak hayal ettiğinde ne düşünüyorsun?

7. Bir arkadaş grubuyla plan yaparken senin önerin nasıl bir şey olur?

8. Son olarak şunu soralım; senin için ideal bir tatil nedir?

9. Senin gelecekte 1 çocuğun olacak!

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'Tek çocuk, hiç çocuk 'derler aslında ama sen buna kesinlikle katılmıyorsun.  Çocuk yetiştirmenin çok büyük sorumluluk olduğunu düşünüyorsun. Hem manevi, hem de maddi olarak hazır hissetmek gerektiğinin farkındasın. Bu yüzden sana bir tane yeter de artar bile! Hem ebeveyn olma duygusunu tatmış olursun hem de hep istediğin gibi, çocuğuna elinden gelen en iyi hayatı verdiğini bilirsin. Bu kadar düşünceli olduğun için harika bir ebeveyn olacağından eminiz!

10. Senin gelecekte 2 çocuğun olacak!

onedio.com

Bu küçük insanlara karşı için sevgiyle dolu, çok seviyorsun çocukları! Çocukla çocuk olma, onlarla zaman geçirme ve oyun oynama olaylarında da çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çocuk ruhlusun, onlarla güzel iletişim kurduğunu düşünüyorsun. Sana göre kardeş mutlaka şart. Bu yüzden iki çocuk sana yeterli olacaktır. İyi bir ebeveyn olmanın gerektirdiği her özellik sende var. Bu yüzden gelecekte doğacak çocuklarını yetiştirirken karşılıksız ve sınırsız sevgini onlara verebileceğinden eminiz!

11. Senin gelecekte 3+ çocuğun olacak!

onedio.com

Sen bu dünyaya ebeveyn olmak için gelmişsin. Fazla sorumluluğun olması seni korkutmaz çünkü sorumluluk alabilen bir kişiliğin var. Aileye çok önem veriyorsun, mümkünse de kurduğun aile kalabalık olsun istiyorsun. Çocukların  hayata anlam kattığını düşüyorsun. Bu yüzden bir çocuğun sana bakıp gülmesi bile senin gününü güzelleştirebiliyor ve tüm üzüntülerini unutacak konuma getirtiyor. Çocuklara karşı içinde öyle bir sevgi ve şefkat var ki üçten fazla çocuğun olsa bile hepsine sevgini gösterebilirsin. Hiçbiri de eksik ya da ilgisiz hissetmez. Bu sebepten, kalabalık bir aile kuracağın ve çok iyi ebeveyn olacağından eminiz!

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