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Mükemmel Randevunu Planla, Sana En Büyük Korkunu Söyleyelim!

etiket Mükemmel Randevunu Planla, Sana En Büyük Korkunu Söyleyelim!

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 22:01

Biriyle randevuya çıktığında en derin korkuların da gün yüzüne çıkabilir. Ama neyse ki, yıllardır içinde gizlenen korkunun hangisi olduğunu öğrenmek için bir şansın var. Haydi, hayalindeki randevuyu planla, sana bu korkunun ne olduğunu ve neden kaynaklandığını söyleyelim.

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1. İlk önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım.

2. Hayalindeki randevu için seçtiğin kıyafet aşağıdakilerden hangisi?

3. Peki randevu yerine nasıl gidiyorsun?

4. Randevu yeri nasıl?

5. Her şey yolunda gitti ve buluştunuz, bunlardan hangisini yiyorsun?

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6. Peki ne hakkında konuşuyorsunuz?

7. Şimdi de bir tatlı seç bakalım!

8. Peki yemekten sonra ne yapıyorsunuz?

9. Gece sonunda eve nasıl dönüyorsun?

10. Son olarak, nasıl ayrılıyorsunuz?

Senin korkun bağlanmak!

Her zaman olduğun gibi davranıyor ve özel bir randevuda bile kendinden ödün vermiyorsun. Bu rahat hareketlerin ve doğallığın ise karşı tarafı etkilerken sende uzaklaşma hissi yaratıyor. Aslında uzaklaşmanın altında o kişiye karşı beslediğin duyguların gücü yatıyor. Sevmeyi çok iyi bildiğin ve insanlara değer verdiğin için işin sonunda üzülmekten korkuyorsun. Fakat bazen, hayatta risk almadan mutlu olmanın pek mümkün olmadığını da biliyorsun. O yüzden hoşlandığın kişiye kendini biraz açman ve sevip sevilmekten korkmaman için tam zamanı. 😎

Senin korkun değişim!

Normal hayatında işleri kendi başına halletmeye fazlasıyla alışmışsın. Bu nedenle konfor alanından kimse için çıkmak istemiyor ve içinden nasıl geliyorsa öyle davranıyorsun. Birileriyle randevuya çıkmak senin için heyecan verici olsa da işler ciddiye bindiğinde kendinden ödün vermek zorunda kalacağından korkarak, her şeyi bir çırpıda kestirip atıyorsun. Aslında bugüne kadar herkese taktığın kulplar da bu değişim korkusundan kaynaklanıyor. Ancak hayatta her şey zamanla değişmeye mahkumdur, dolayısıyla kendini artık bu fikre biraz daha alıştırman gerekli. 😘

Senin korkun yeterince iyi olmadığını sanmak!

Sen birlikte olduğun kişiyi hayatının merkezine koyuyor ve onu mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Bu da senin üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Ne de olsa sürekli güzel, başarılı, iyi ve zeki olmak zorunda hissetmek hiç de kolay bir şey değil. İlişki sırasında kendine o kadar yükleniyorsun ki bir türlü yeterince iyi olduğuna inanamıyorsun. Ancak kendine bu kadar yüklenmen için hiçbir sebebin olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. O yüzden bugün aynaya bakıp kendine gülümsemeye başlaman için harika bir gün. Başarabileceğine eminiz! 🤗

Senin korkun güvensizlik!

Bu güvensizlik kendini lüks arabalar, pahalı kıyafetler ve şık restoranlar şeklinde gösteriyor. Çünkü sen karşı tarafın sana değer verme biçimini ancak maddi kaynaklar üzerinden ölçüyorsun. Aslında her zaman içinde bir şüpheyle olaylara yaklaşıyorsun. Bu da seni filmlerde gördüğün romantik sahnelere inanmaktan alıkoyamıyor. Ancak unutma, bugüne kadar izlediğin veya okuduğun şeyler aslında gerçek hayatta yok. Dolayısıyla hayalindeki film sahnesini kuramayacak olman, iyi ve güvenilir bir ilişki yaşayamayacağın anlamına gelmiyor. İşleri biraz akışına bırakmayı öğrensen ve her şeyi bu kadar planlamaya çalışmasan belki hayatının aşkıyla daha kolay karşılaşabilirsin. ❤️

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