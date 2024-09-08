Mükemmel Randevunu Planla, Sana En Büyük Korkunu Söyleyelim!

Sen birlikte olduğun kişiyi hayatının merkezine koyuyor ve onu mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Bu da senin üzerinde büyük bir baskı yaratıyor. Ne de olsa sürekli güzel, başarılı, iyi ve zeki olmak zorunda hissetmek hiç de kolay bir şey değil. İlişki sırasında kendine o kadar yükleniyorsun ki bir türlü yeterince iyi olduğuna inanamıyorsun. Ancak kendine bu kadar yüklenmen için hiçbir sebebin olmadığını sen de gayet iyi biliyorsun. O yüzden bugün aynaya bakıp kendine gülümsemeye başlaman için harika bir gün. Başarabileceğine eminiz! 🤗