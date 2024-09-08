Mükemmel Randevunu Planla, Sana En Büyük Korkunu Söyleyelim!
Mükemmel Randevunu Planla, Sana En Büyük Korkunu Söyleyelim!
Biriyle randevuya çıktığında en derin korkuların da gün yüzüne çıkabilir. Ama neyse ki, yıllardır içinde gizlenen korkunun hangisi olduğunu öğrenmek için bir şansın var. Haydi, hayalindeki randevuyu planla, sana bu korkunun ne olduğunu ve neden kaynaklandığını söyleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk önce cinsiyetini öğrenerek başlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Hayalindeki randevu için seçtiğin kıyafet aşağıdakilerden hangisi?
3. Peki randevu yerine nasıl gidiyorsun?
4. Randevu yeri nasıl?
5. Her şey yolunda gitti ve buluştunuz, bunlardan hangisini yiyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın