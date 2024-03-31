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Muhtar Maaşları 2024: En Düşük ve En Yüksek Muhtarlık Maaşı Ne Kadar?

Muhtar Maaşları 2024: En Düşük ve En Yüksek Muhtarlık Maaşı Ne Kadar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 15:53

Türkiye 31 Mart'ta yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gidiyor. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi ve muhtarlıklar için oy kullanan seçmenler, yerel yönetimleri belirleyecek. Muhtarlıklar için pek çok aday rekabet içerisinde. Peki muhtarlık maaşları ne kadar? En düşük ve en yüksek muhtarlık maaşları ne kadar?

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31 Mart 2024 tarihi itibarıyla milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Büyükşehir belediye başkanları ve muhtarlıklar dahil olmak üzere, seçmenler yerel yönetimlerdeki tercihleri için oy kullanacak. Seçimlerde pek çok muhtar adayı ise büyük bir rekabet içerisinde.

2024 Muhtarlık Maaşları Ne Kadar ?

2024 Muhtarlık Maaşları Ne Kadar ?

Muhtarlık maaşlarına, 2024 yılı itibarıyla zam geldi. Son asgari ücret zammının ardından muhtarların aldığı maaşlarda da artışa gidildi. 

Buna göre muhtarların aldığı maaşlar aşağıdaki gibidir;

2024 yılı en düşük muhtar maaşı: 17.002 TL

2024 yılı en yüksek muhtar maaşı: 18.500 TL

En Yüksek Muhtarlık Maaşı Kime Verilir?

En Yüksek Muhtarlık Maaşı Kime Verilir?

Köy ve mahallelerinin yönetimi olan muhtarların görev yerleri ise değişiklik gösteriyor. Buna göre, muhtarlar hem mahalle muhtarı hem köy muhtarı olarak görev alabiliyor. 

2024 yılı itibarıyla en yüksek muhtarlık maaşı ise büyükşehirlerde görev alan muhtarlara veriliyor.

Emekli Muhtar Maaşı Ne Kadar?

Emekli Muhtar Maaşı Ne Kadar?

Çalışma hayatında asgari ücret düzeyinde maaş alan muhtarlar, emekli olduklarında da maaş almaya devam ediyor.

2024 yılı itibarıyla emekli bir muhtarın maaşı ise 11.566 TL.

Muhtar Azaları Maaş Alır mı?

Muhtar Azaları Maaş Alır mı?

Muhtarların yardımcısı olarak görev alan muhtar azalarının maaşları da merak konusu. 

Muhtar azaları maaş almaz. Muhtar azalığı, gönüllü olarak yapılan bir iştir.

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