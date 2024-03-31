Muhtar Maaşları 2024: En Düşük ve En Yüksek Muhtarlık Maaşı Ne Kadar?

Türkiye 31 Mart'ta yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gidiyor. Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi ve muhtarlıklar için oy kullanan seçmenler, yerel yönetimleri belirleyecek. Muhtarlıklar için pek çok aday rekabet içerisinde. Peki muhtarlık maaşları ne kadar? En düşük ve en yüksek muhtarlık maaşları ne kadar?