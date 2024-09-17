Mühendislik Ama Hangisi? Bilinmesi Gereken Detaylarıyla 12 Popüler Mühendislik Dalı
Mühendislik Ama Hangisi? Bilinmesi Gereken Detaylarıyla 12 Popüler Mühendislik Dalı
Hangi mühendislik dalının sizin için uygun olduğunu anlamak, bazen başlı başına bir mühendislik problemi gibi gelebilir. Hele ki bu kadar çok seçenek varken! İster liseye yeni başlamış olun, ister kariyerinizi değiştirmeyi düşünen biri olun, mühendislik dünyasında sizi nelerin beklediğini öğrenmek hiç fena olmazdı. Peki, o zaman hazır mısınız?
Gelin, birlikte mühendislik dünyasına adım atalım ve en popüler 12 mühendislik dalını biraz daha yakından tanıyalım!
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1. Bilgisayar Mühendisliği
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2. Makine Mühendisliği
3. Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4. İnşaat Mühendisliği
5. Endüstri Mühendisliği
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6. Kimya Mühendisliği
7. Havacılık ve Uzay Mühendisliği
8. Çevre Mühendisliği
9. Biyomedikal Mühendisliği
10. Gıda Mühendisliği
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