Mucize Diye Bir Şey Var mı Gerçekten? Belki de Evet…
Bazı şeyler zamanla unutulur. Bir dilek, bir umut, bir çözüm… İnsan bazen o kadar yıpranır ki, bir konunun bir gün çözülebileceğine bile inanmaz hale gelir. Beklemekten vazgeçer. Hatta çoğu zaman farkında bile olmadan kabullenir.
Ama sonra… bir gün, hiç beklemediğin bir anda bir şey olur.
Hayat, sanki usulca kulağına fısıldar: “Henüz bitmedi.”
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1. Umudu Yitirdiğimiz Yerde Başlar Mucizeler
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3. Zamanın Gücü ve Sabır
Asla ama asla umudu kesmeyin.
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