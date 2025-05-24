Mucize Diye Bir Şey Var mı Gerçekten? Belki de Evet…

Hayatın bazı dönemlerinde, üst üste gelen zorluklar umut kapılarını kilitler. Ailede, işte, sağlıkta ya da kalpte…

Son aylarda ben de kendi hayatımda, neredeyse çözümsüz sandığım, zihnimin karanlık raflarına kaldırdığım birçok meseleyle yeniden karşılaştım. Ama bu kez beklediğimden farklıydı:

Bir telefonla, bir görüşmeyle, bir tesadüf ya da doğru zamanlamayla çözüldü hepsi.

Bir mucize miydi bu? Belki.

Belki de hayatın “doğru anı” buydu.

Ama tek bildiğim şu: Hiçbir şeyin değişmeyeceğini sandığım bir yerde değişim başladı.

2. Mucize Her Zaman Büyük Olmak Zorunda Değil

Mucizeleri sadece filmlerde gördüğümüz devasa sahneler gibi düşünürüz: Uçurumdan kurtulan çocuk, savaşta kavuşan sevgililer, mucizevi iyileşmeler…

Ama gerçek hayatta mucizeler daha sessiz gelir.

Bir mail. Bir eski dostun sesi.

Bir kapının yeniden aralanışı.

İçten edilen bir dua, kalpten gelen bir affediş…

Bir bakmışsınız, değişmesini hayal bile etmediğiniz şey değişmiş.