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Mucize Diye Bir Şey Var mı Gerçekten? Belki de Evet…

etiket Mucize Diye Bir Şey Var mı Gerçekten? Belki de Evet…

Cem Kınay
Cem Kınay - yazio
24.05.2025 - 13:50

Bazı şeyler zamanla unutulur. Bir dilek, bir umut, bir çözüm… İnsan bazen o kadar yıpranır ki, bir konunun bir gün çözülebileceğine bile inanmaz hale gelir. Beklemekten vazgeçer. Hatta çoğu zaman farkında bile olmadan kabullenir.

Ama sonra… bir gün, hiç beklemediğin bir anda bir şey olur.

Hayat, sanki usulca kulağına fısıldar: “Henüz bitmedi.”

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1. Umudu Yitirdiğimiz Yerde Başlar Mucizeler

1. Umudu Yitirdiğimiz Yerde Başlar Mucizeler

Hayatın bazı dönemlerinde, üst üste gelen zorluklar umut kapılarını kilitler. Ailede, işte, sağlıkta ya da kalpte…

Son aylarda ben de kendi hayatımda, neredeyse çözümsüz sandığım, zihnimin karanlık raflarına kaldırdığım birçok meseleyle yeniden karşılaştım. Ama bu kez beklediğimden farklıydı:

Bir telefonla, bir görüşmeyle, bir tesadüf ya da doğru zamanlamayla çözüldü hepsi.

Bir mucize miydi bu? Belki.

Belki de hayatın “doğru anı” buydu.

Ama tek bildiğim şu: Hiçbir şeyin değişmeyeceğini sandığım bir yerde değişim başladı.

2. Mucize Her Zaman Büyük Olmak Zorunda Değil

Mucizeleri sadece filmlerde gördüğümüz devasa sahneler gibi düşünürüz: Uçurumdan kurtulan çocuk, savaşta kavuşan sevgililer, mucizevi iyileşmeler…

Ama gerçek hayatta mucizeler daha sessiz gelir.

Bir mail. Bir eski dostun sesi.

Bir kapının yeniden aralanışı.

İçten edilen bir dua, kalpten gelen bir affediş…

Bir bakmışsınız, değişmesini hayal bile etmediğiniz şey değişmiş.

3. Zamanın Gücü ve Sabır

3. Zamanın Gücü ve Sabır

Mucize bazen sadece “zamana” güvenmektir.

İnsan yaş aldıkça anlıyor: Aceleyle değil, sabırla değişiyor bazı şeyler.

Geriye dönüp baktığınızda, o sabrın içindeki büyüyü fark ediyorsunuz.

Belki çözülmesi yıllar sürecek zannettiğiniz meseleler, bir anda su gibi akıp gidiyor.

İşte o zaman anlıyorsunuz:

Hayat sizinle inatlaşmıyor; sadece zamanı gelmemişti.

4. Mucize Olmaya Cesaret Etmek

Bazen de mucizeyi biz yaratırız.

Birine uzattığınız el, birine verdiğiniz ikinci şans, birine gösterdiğiniz anlayış…

Bilin ki birinin mucizesi olmak da en az bir mucize yaşamak kadar büyük bir şeydir.

Ama kim bilir?

Belki de sizi bekleyen bir mucize değil, sizden doğacak bir mucize vardır.

Asla ama asla umudu kesmeyin.

Asla ama asla umudu kesmeyin.

Ne kadar uzak görünürse görünsün, ne kadar imkânsız gelirse gelsin…

Bir gün her şey, bir anda değişebilir.

İşte siz de o gün geldiğinde, “İyi ki vazgeçmemişim” diyeceksiniz.

Hayat işte böyle güzel. Siz de “ASLA VAZGEÇMEYİN”

Evet… Mucize diye bir şey gerçekten var.

Ben, yaşadıklarım sayesinde bugün bir kez daha anladım: Hayatta hiçbir şey kesin değil. Ne çözümsüzlük, ne umutsuzluk, ne de karanlık… Her şey değişebilir. Yeter ki inancımızı kaybetmeyelim.

– Dr. Cem Kinay

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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