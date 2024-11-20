Morrone'un Yeni İmajından Kardashianların Küçüklüğüne 20 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Morrone'un Yeni İmajından Kardashianların Küçüklüğüne 20 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Georgina Rodriguez
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Ariana Grande
Michele Morrone
Dua Lipa
Kylie Jenner
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Billie Eilish
Katy Perry
Kim Kardashian
Bella Hadid
Hailey Bieber
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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