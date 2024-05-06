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Moduna Göre Bugün Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?

Moduna Göre Bugün Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 10:01

Eveeet! Şarkıların modumuzu yükseltme ve düşürme gücünü hepimiz biliyoruz. 😇 Tekno, arabesk, rap, pop ve bir sürü türün içinde bazen ne dinleyeceğimizi bulamıyoruz. Peki sen bugün kendini nasıl hissediyorsun? Moduna göre bugün hangi şarkıyı dinlemelisin? Cevabı öğrenmek için buyrun testee! 💃🕺👇

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1. Öncelikle, bugün kendini nasıl hissediyorsun?

2. Ruh halini bir renge benzetecek olsan, hangi renk olurdu?

3. Sence sen dışarıdan nasıl görünüyorsun?

4. En sevdiğin müzik türünden birini seç bakalım.

5. Senin sevdiğin şarkıların özelliği nedir?

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6. Bu enstrümanlardan hangisini çalmak istersin?

7. Müziği hangi ses seviyesinde dinlersin?

8. Aşağıdaki şarkı sözlerinden hangisi aşk hayatını daha iyi ifade ediyor?

9. Bu durumlardan en çok hangisinde müzik dinliyorsun?

10. Son olarak, daha çok hangi dilde şarkı dinlediğini seç ve bitirelim.

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Dolu Kadehi Ters Tut, Selin Geçit - Olabilirdik!

Dolu Kadehi Ters Tut, Selin Geçit - Olabilirdik!

Verdiğin cevaplara göre senin dinlemen gereken şarkı Dolu Kadehi Ters Tut ve Selin Geçit düeti olan Olabilirdik şarkısı! Bugünkü enerjik ve yüksek moduna en uygun şarkı. Bu şarkı, enerjik ritmi ve eğlenceli melodisi ile seni adeta bağırarak şarkı söylemeye davet ediyor. 💃🕺 Ayrıca, sözlerine değer verdiğin şarkıları sevdiğini biliyoruz. 'Olabilirdik' şarkısı, hem melodisi hem de sözleriyle tam senlik. Şarkının sözleri, duygusal ve anlamlı bir hikaye anlatıyor. Bu şarkıyı bağıra bağıra söylemek isteyeceğin kadar güzel ve etkileyici sözlerle dolu. 🥳Sakin ve iyi huylu yapınla beraber, genellikle çok yüksek tempolu olmayan, keyifli şarkıları dinlemeyi seviyorsun. Peki, sen ne dersin? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma! 😇👇

Mabel Matiz - Öyle Kolaysa!

Mabel Matiz - Öyle Kolaysa!

Verdiğin cevaplara göre sen Mabel Matiz Öyle Kolaysa dinlemelisin! Duygusal ve hassas kalbinle bugün biraz melankolik hissediyorsun. Belki de hayatın hızlı temposu ve stresi seni biraz yordu, belki de sadece biraz hüzünlü bir gün geçiriyorsun. Her ne olursa olsun, senin için mükemmel bir şarkı önerimiz var: Mabel Matiz'in 'Öyle Kolaysa' parçası. Bu şarkı, tam da senin gibi duygusal ve hassas ruhlar için. Şarkının sözleri, derin anlamlar içeriyor ve kalbine dokunacak. Melodisi ise yakalayıcı ve hareketli. Yani hem modunu yükseltecek, hem de ruhuna hitap edecek. Ee bildik mi? Ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma!

Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin!

Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin!

Verdiğin cevaplara göre sen Mor ve Ötesi Tamiri Mümkün Kalbinin şarkısını dinlemelisin! Senin gibi marjinal ve benzersiz bir tarza sahip olan bu parça, müzik zevkinin de ne kadar özgün olduğunu gösteriyor. Duygusal ve derin düşüncelere dalmanı sağlayan şarkıları seviyorsun. Bu şarkı, evinde huzurla oturduğun bir akşamüstü, kahvenle balkondan dışarıyı izlerken mırıldanabileceğin bir rock parçası. Belki de biraz hüzün, biraz özlem içeriyor, ama aynı zamanda umut da veriyor. 😇 Bu parça, belki de tam da senin aradığın gibi, içindeki duyguları harekete geçirebilecek bir şarkı. Sen ne dersin? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 💃🕺👇

Motive, Murda - Ömrüm

Motive, Murda - Ömrüm

Verdiğin cevaplara göre sen ''Motive, Murda Ömrüm'' karşısını dinlemelisin! Bu şarkı, senin gibi farklılık peşinde olan, her rap parçasının birbirine benzemesinden sıkılan kişiler için ideal. 💃🕺 Şarkılarında anlam arayan birisin. Bu yüzden, anlamsız ve tekdüze şarkılar senin ilgini çekmiyor. 🤔 Ayrıca, güzel beatler duyduğunda hemen kulak kesilen birisin. Ancak merak etme, 'Ömrüm' şarkısı, anlamlı sözleri ve özgün müzik altyapısıyla seni dinlerken mutlu edecek bir parça. Genelde enerjik ve mod yükseltici hareketli parçaları seviyorsun. Bu yüzden bu şarkı tam sana göre! Sen ne düşünüyorsun. Yorumlarda buluşalım. 🥰👇

Kendrick Lamar - Humble!

Kendrick Lamar - Humble!

Verdiğin cevaplara göre sen Kendrick Lamar Humble şarkısını dinlemelisin! Bu şarkı, senin gibi hareketli ve durmaksızın ilerleyen bir ruh haliyle birebir örtüşüyor. Seninle aynı enerjiyi taşıyan bu şarkı, gün boyu modunu yükseltecek ve enerjini tavana çıkaracak! 💃🕺 Çünkü hızlı ve stresli bir hayat sürdürüyorsun. Bu yoğun tempo içerisinde, dinlediğin şarkıların sana hüzün değil, enerji vermesini tercih ediyorsun. Dışarıdan gizemli ve havalı görünen bir tarza sahipsin. 😇 İşte tam da bu yüzden, 'Humble' tam sana göre bir parça. Bu nedenle bu şarkı tam sana göre. Ne dersin? Düşüncelerini yorumlara bekliyoruz. 💃👇🕺

Erol Evgin - İşte Öyle Bir Şey!

Erol Evgin - İşte Öyle Bir Şey!

Verdiğin cevaplara göre sen Erol Evgin İşte Öyle Bir Şey şarkısını dinlemelisin! Günümüzün popüler müziklerinin senin ruhuna tam anlamıyla dokunamadığını düşünüyoruz. 🤔 Senin müzik zevkin daha çok eski ve klasik parçalar üzerine kurulu. Bu da senin sakin, duygusal ve iyi huylu bir kişilik yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Bu yüzden bugünkü moduna en uygun şarkı, seni yormayacak, keyiflendirecek, buram buram nostalji kokan bir şarkı olmalı! 🤍 Bu şarkı, senin gibi sakin ve kendi halindeki karakterin ideal. Ayrıca bu şarkı, senin gibi duygusal ve iyi huylu bir insanın ruhuna dokunacak bir melodiye sahip. Sen ne dersin? Düşüncelerini bizimle yorumlarda paylaşabilirsin. 🤗👇

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