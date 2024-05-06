Moduna Göre Bugün Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?
Moduna Göre Bugün Hangi Şarkıyı Dinlemelisin?
Eveeet! Şarkıların modumuzu yükseltme ve düşürme gücünü hepimiz biliyoruz. 😇 Tekno, arabesk, rap, pop ve bir sürü türün içinde bazen ne dinleyeceğimizi bulamıyoruz. Peki sen bugün kendini nasıl hissediyorsun? Moduna göre bugün hangi şarkıyı dinlemelisin? Cevabı öğrenmek için buyrun testee! 💃🕺👇
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1. Öncelikle, bugün kendini nasıl hissediyorsun?
2. Ruh halini bir renge benzetecek olsan, hangi renk olurdu?
3. Sence sen dışarıdan nasıl görünüyorsun?
4. En sevdiğin müzik türünden birini seç bakalım.
5. Senin sevdiğin şarkıların özelliği nedir?
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6. Bu enstrümanlardan hangisini çalmak istersin?
7. Müziği hangi ses seviyesinde dinlersin?
8. Aşağıdaki şarkı sözlerinden hangisi aşk hayatını daha iyi ifade ediyor?
9. Bu durumlardan en çok hangisinde müzik dinliyorsun?
10. Son olarak, daha çok hangi dilde şarkı dinlediğini seç ve bitirelim.
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Dolu Kadehi Ters Tut, Selin Geçit - Olabilirdik!
Mabel Matiz - Öyle Kolaysa!
Mor ve Ötesi - Tamiri Mümkün Kalbinin!
Motive, Murda - Ömrüm
Kendrick Lamar - Humble!
Erol Evgin - İşte Öyle Bir Şey!
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