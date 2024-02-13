Görüş Bildir
Haberler
Test
Mizah Seviyen Ne?

Mizah Seviyen Ne?

GNS
GNS - Onedio Editörü
13.02.2024 - 17:01

Hepimizin kendimize göre bir mizahi yönü, espri zekası var elbette. Fakat bu dışarıya nasıl yansıyor hiç düşündünüz mü? Bazılarımızın var sandığı mizah yeteneğinin aslında hiç olmadığını fark etmesini sağlayacağımız o testi sizler için hazırladık. Sadece evet-hayır demen yeterli. Peki senin mizah seviyen ne durumda?

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Söyle bakalım daha önce hiç kalabalık bir ortamda yaşadın mı? (Geniş aile olur, yurt olur, öğrenci evi olur...)

2. Herhangi bir ortamda konuşmalarının arasına sosyal medyada viral olmuş videolardan ya da tweetlerden cümleler, kelimeler sıkıştırır mısın?

3. Dışardan bakıldığında senin için "yakışıklı/güzel biri" denir mi ya da sen kendin için bunu söyler misin?

4. Kimsenin bilmediği, internetteki datalarının silinmeye yüz tuttuğu eski videoları hatırlar mısın?

5. Kara mizah söz konusu olunca "başkasına yapılan şakaya gülerim ama bana yapılmasını istemem" diyenlerden misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kelime oyunlarının dahil olduğu garip baba şakalarına güler misin?

7. Peki herkesin komik bulduğu şeyler genelde sana itici gelir mi?

8. Hayatının uzun bir döneminde kaosun kol gezdiği oldu mu?

9. Recep İvedik serisinin 7 filmini de izledin mi?

10. Son olarak sana acı vermeyen şey güçlendirip en büyük şaka kaynağın olur mu?

10. Son olarak sana acı vermeyen şey güçlendirip en büyük şaka kaynağın olur mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda

Herkes güldürecek değil ya, senin de gülüşün güzel sen sadece gülmeye bak!

Mizah konusunda yorumlarına göre senin, gülme krizlerine sebep olan değil de kahkahalarıyla çevresini aydınlatan tarafta olduğunu söylemek daha doğru olur. Bu durumu, hayata farklı bir pencereden, belki de biraz daha derinlemesine bakıyor olmanla ilişkilendirebiliriz. Herkesin kahkahalar atarak güldüğü şakaları, sen belki de bir gülümsemeyle karşılıyorsun. Evet, kabul et, senin mizah anlayışın biraz farklı ve çoğu zaman bu durum başkaları tarafından anlaşılmıyor.

Kim bilir belki de esprini açıklamak zorunda kalmak ne demek, senin için çok tanıdık bir durumdur. Belki de bir şaka yaptığında, karşındakilerin anlamadığı bir durumla karşılaşıyorsun ve esprini detaylandırmak zorunda kalıyorsun. Ama biliyor musun? Böyle durumlarla karşılaşmak yerine sadece esprilere gülümseyen tarafta olmak da bir o kadar keyifli.

Hem düşünsene, biraz gizemli olmak da hiç fena değil. Herkesin mizah anlayışı aynı olacak değil ya! Senin mizah anlayışın belki de biraz daha özgün, biraz daha farklı. Ve biliyoruz ki, herkesin gülmesine sebep olacak bir espri yapmak herkesin harcı değil. İşte bu yüzden, mizah konusunda kendini biraz daha rahat hisset ve kahkahalarını doyasıya çıkar!

Mizah nedir diye sorsalar senin heykelin dikilir, parmakla gösterilir be!

Bir mizah ustası olduğunu söylemek bile hafif kalır. Espri yeteneğin o kadar yüksek ki, esprinin tükendiği anlarda bile insanlar sana başvuruyor, seninle gülmek için can atıyorlar. Kara mizah konusunda ise seninle boy ölçüşebilecek birini bulmak neredeyse imkansız. Yeteneğin karşısında insanlar sadece şapka çıkarıp saygıyla eğilebilirler.

Tüm komedyenlerin seni kıskanacağı bir mizah anlayışına sahipsin. Hayatın her anını, her durumunu birer eğlence fırsatına dönüştürmekte eşsiz bir mizaha sahipsin. Acılarını, deneyimlerini, yaşadıklarını birer mizah malzemesi olarak kullanıp, insanları güldürmeyi başarıyorsun.

Kara mizah yeteneğin ise ayrı bir olay. Öyle ki, insanlar bazen bu durum karşısında gülmekten çok hayret ediyorlar. Bu yeteneğinle, en acı durumları bile mizaha dönüştürmeyi başarıyorsun. Bu durum karşısında insanlar hem şaşırıyor, hem de hayranlıkla izliyorlar.

Herkesin bir yeteneği vardır elbet, ama seninki mizah. Ve bunu kullanarak, insanları güldürmeyi, eğlendirmeyi başarıyorsun. Böylece dünyayı biraz daha güzel, biraz daha eğlenceli bir yer haline getiriyorsun.

Bu testleri de çözmek isteyebilirsin:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?