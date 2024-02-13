Mizah konusunda yorumlarına göre senin, gülme krizlerine sebep olan değil de kahkahalarıyla çevresini aydınlatan tarafta olduğunu söylemek daha doğru olur. Bu durumu, hayata farklı bir pencereden, belki de biraz daha derinlemesine bakıyor olmanla ilişkilendirebiliriz. Herkesin kahkahalar atarak güldüğü şakaları, sen belki de bir gülümsemeyle karşılıyorsun. Evet, kabul et, senin mizah anlayışın biraz farklı ve çoğu zaman bu durum başkaları tarafından anlaşılmıyor.

Kim bilir belki de esprini açıklamak zorunda kalmak ne demek, senin için çok tanıdık bir durumdur. Belki de bir şaka yaptığında, karşındakilerin anlamadığı bir durumla karşılaşıyorsun ve esprini detaylandırmak zorunda kalıyorsun. Ama biliyor musun? Böyle durumlarla karşılaşmak yerine sadece esprilere gülümseyen tarafta olmak da bir o kadar keyifli.

Hem düşünsene, biraz gizemli olmak da hiç fena değil. Herkesin mizah anlayışı aynı olacak değil ya! Senin mizah anlayışın belki de biraz daha özgün, biraz daha farklı. Ve biliyoruz ki, herkesin gülmesine sebep olacak bir espri yapmak herkesin harcı değil. İşte bu yüzden, mizah konusunda kendini biraz daha rahat hisset ve kahkahalarını doyasıya çıkar!