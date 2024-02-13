Mizah Seviyen Ne?
Mizah Seviyen Ne?
Hepimizin kendimize göre bir mizahi yönü, espri zekası var elbette. Fakat bu dışarıya nasıl yansıyor hiç düşündünüz mü? Bazılarımızın var sandığı mizah yeteneğinin aslında hiç olmadığını fark etmesini sağlayacağımız o testi sizler için hazırladık. Sadece evet-hayır demen yeterli. Peki senin mizah seviyen ne durumda?
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1. Söyle bakalım daha önce hiç kalabalık bir ortamda yaşadın mı? (Geniş aile olur, yurt olur, öğrenci evi olur...)
2. Herhangi bir ortamda konuşmalarının arasına sosyal medyada viral olmuş videolardan ya da tweetlerden cümleler, kelimeler sıkıştırır mısın?
3. Dışardan bakıldığında senin için "yakışıklı/güzel biri" denir mi ya da sen kendin için bunu söyler misin?
4. Kimsenin bilmediği, internetteki datalarının silinmeye yüz tuttuğu eski videoları hatırlar mısın?
5. Kara mizah söz konusu olunca "başkasına yapılan şakaya gülerim ama bana yapılmasını istemem" diyenlerden misin?
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6. Kelime oyunlarının dahil olduğu garip baba şakalarına güler misin?
7. Peki herkesin komik bulduğu şeyler genelde sana itici gelir mi?
8. Hayatının uzun bir döneminde kaosun kol gezdiği oldu mu?
9. Recep İvedik serisinin 7 filmini de izledin mi?
10. Son olarak sana acı vermeyen şey güçlendirip en büyük şaka kaynağın olur mu?
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Herkes güldürecek değil ya, senin de gülüşün güzel sen sadece gülmeye bak!
Mizah nedir diye sorsalar senin heykelin dikilir, parmakla gösterilir be!
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