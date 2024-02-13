MİT Paylaştı: 1 Yılda 140 Bin Kişi Bilgi Paylaşmış
MİT Paylaştı: 1 Yılda 140 Bin Kişi Bilgi Paylaşmış
İçeriğin Devamı Aşağıda
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın internet sitesinde yer alan "Nasıl yardım edebilirsin" başlığından kurumla bilgi paylaşımı yapılabiliyor.
Sitede, "Ülkemizin bütünlüğünü ve çıkarlarını, halkımızın güvenliğini koruma faaliyetlerimiz çerçevesinde katkı sağlamaya sizi de davet ediyoruz. Bildikleriniz, gördükleriniz, duyduklarınız ülkemiz açısından çok önemli olabilir. Her vatandaşın ülkemizin güvenliğine, gücüne, saygınlığına ve milletimizin refahına karşı sorumluluğu vardır." deniliyor.
MİT, geçen yıl kuruma toplam 140 bin kişi tarafından ihbar kabul edilen bilgi paylaşımı yapıldığını duyurdu.
Son bir yılda internet kanalıyla teşkilata bilgi desteği verenlerin sayılarının aylara göre dağılımı ise şöyle; 2023 yılı şubat 12 bin 458, mart 19 bin 947, nisan 12 bin 897, mayıs 9 bin 815, haziran 10 bin 903, temmuz 7 bin 193, ağustos 11 bin 291, eylül 29 bin 770, ekim 9 bin 781, kasım 4 bin 927, aralık 5 bin 69, 2024 ocak 6 bin 714 .
MİT’in paylaştığı rakamlarda eylül ayında yapılan bilgi paylaşımlarının çokluğu dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
MİT açıklamasında, yurt dışından da güvenli şekilde bilgi paylaşımı yapılabileceğini belirtti ve “Teşkilâtımız, hiçbir konuda sizinle internet ortamında yazışma yapmayacaktır. Teşkilât izlenimi yaratılarak değişik amaçlarla kullanılan “.mit” uzantılı e-postalara itibar etmeyiniz.” uyarısında bulundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
O zaman bende bir ihbarda bulunayım bir adam var nerde bir katil, mafya babası var onlarla boy boy fotoğrafı çıktı o kişi hakkında da işlem başlatın
Halk elinden geleni yapıyor :)