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Bırakın Adam İşini Yapsın: Simitçiye MİT'çi Muamelesi Yapan Aloske Gang'in Viral Olan Seçim Anketi Paylaşımı

Bırakın Adam İşini Yapsın: Simitçiye MİT'çi Muamelesi Yapan Aloske Gang'in Viral Olan Seçim Anketi Paylaşımı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 14:27

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Sosyal medya fenomeni ve Twitch yayıncısı Aloske Gang, Çorum'da seçim anketi yaptı. Vatandaşlara hangi partinin belediye başkanı adayını desteklediğini soran Aloske, bir simitçiye ise MİT'çi muamelesi yaptığı anlar ile viral oldu.

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Sosyal medyada sık sık mizahı yapılan bazı simitçi, seyyar satıcı veya dilencilerin MİT personeli olduğu iddiasına gönderme yapan Aloske, simitçiye 'Kolay gelsin memur bey' dedi.

Sosyal medyada sık sık mizahı yapılan bazı simitçi, seyyar satıcı veya dilencilerin MİT personeli olduğu iddiasına gönderme yapan Aloske, simitçiye 'Kolay gelsin memur bey' dedi.

Aloske ardından ise simitçiye hangi partiye oy vereceğini sorup, AK Parti cevabını aldıktan sonra da 'Hayırlı nöbetler, kolay gelsin' dedi.

Aloske ardından ise simitçiye hangi partiye oy vereceğini sorup, AK Parti cevabını aldıktan sonra da 'Hayırlı nöbetler, kolay gelsin' dedi.

İşte viral olan o anlar: 👇

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