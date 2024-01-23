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Minimalist Evlerin Daha Hijyenik Olmasının 10 Nedeni

etiket Minimalist Evlerin Daha Hijyenik Olmasının 10 Nedeni

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 17:47

Minimalizm; özellikle son yıllarda popülerleşen ve fazla eşyayla dolu geleneksel yaşam alanlarının yerine daha sade görünümlülerinin gelmesine yol açan bir tasarım algısı. Basit olmasına rağmen şık ve sofistike görünen minimal tasarımlı bir evde yaşamanın bir diğer artısı ise elbette kolay temizlik adımları.

Neden mi? İşte yanıtlar! 😊

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1. Az eşya az dağınıklık

Minimalist evlerin en belirgin özelliği 'Az, çoktur' mottosundan hareketle dekore edilmiş olmalarıdır. Geleneksel evlere kıyasla çok daha az eşyanın bulunduğu bu evlerde her eşya bir amaca hizmet eder. Bu nedenle dağınıklık da o kadar fazla olmaz. 😎

2. Temizlemesi kolay yüzeyler

Minimalist tasarımın bir diğer özelliği ise kullanılan eşyaların genellikle düz ve sade olmasıdır. Eğimli, kıvrımlı yüzeyler yerine daha net ve belirgin olan eşyalar temizlik aşamalarını fazlasıyla kolaylaştırır. Mobilyaların düzgün yüzeyleri, koltukların yerden yüksek ayakları ekstra iş yükünü azaltan avantajlara örnek verilebilir.

3. Daha az toz birikmesi

Minimalist evlerdeki her bir eşya belirgin bir işlevi karşılar ve asla gereksiz değildir. Bu da daha az eşya kullanımı ile birlikte harika bir toz alma avantajı sunar. Çünkü kalabalığın çok olmadığı bu evlerde eşyaların toz tutma ihtimali daha azdır. Yüzeylerin düzgün ve sade olması da toz tutma potansiyelini azaltan ve bir kez temizlik yapınca evin uzun süre temiz görünmesini sağlayan önemli bir artıdır. 🥰

4. Daha az gizli kir

Minimalist evlerde her şey açık ve net şekilde ortadadır. Üst üste eşyalar, kat kat dolaplar ve ağır mobilyalar bu evlerde bulunmaz. Bu da dip köşe temizlik yapma gereksinimini ortadan kaldırır. Zeminler ve alanlar eşyaların arkasına gizlenmediğinden uzun süre biriken inatçı kirler de oluşmaz. 🧼

5. Daha az temizlik malzemesi kullanımı

Her şeyin genel olarak daha sade, gösterişsiz ve düzenli olduğu minimalist evlerde temizlik yapmak oldukça kolaydır. Yüzeylerde uzun süre kir birikmez, tozlar eşyaların arkasına saklanmaz ve şipşak temizlik mümkün olur. Bu da ekstra temizlik malzemesi gereksinimini ortadan kaldıran harika bir avantajdır.

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6. Daha hızlı temizlik

Minimalist yaşam beraberinde az ve sade eşya kullanımını getirdiğinden temizliğe harcanan zaman ciddi ölçüde azalır. Her eşyanın belli bir yerinin olması da buna katkı sağlar. Eşyaların fazla dağılmadığı ve kirlenmediği bu tip yaşam alanlarında genellikle saatlerce süren zahmetli temizlik günleri de olmaz. ✨

7. Çok amaçlı mobilyalar

Minimalist bir yaşamda evdeki eşyalar genellikle çok işlevlidir. Örneğin; yatağa ve masaya dönüşen dolaplar veya merdivenlerin altına saklanan çekmeceler yaygın olarak kullanılır. Bu da dışarıdan bakıldığında bütüncül ve temiz bir görünüm sunarken, tek bir eşyayla birden fazla ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olur. 🤩

8. Kolay düzenleme

Minimal tasarımlı bir evde bütün alanlara erişim kolaydır ve bu durum, temizlik yaparken eşya itip çekme zahmetini ortadan kaldırmak için harikadır. Durum böyle olunca temizlik esnasında mobilyaları çok fazla oynatmaya gerek kalmaz ve işler planlanandan çok daha önce tamamlanır.

9. Daha iyi hava kalitesi

Az eşyanın olduğu minimalist evlerde hava dolaşımı da oldukça iyidir. Pencereden giren hava gereksiz eşya yüküyle kesintiye uğramadığından iç mekanda her zaman iyi bir sirkülasyon olur. Bu da çeşitli hastalık risklerini, küf ve nem gibi problemleri ortadan kaldırır.  🌬

10. Daha fazla zihinsel huzur

Minimal tasarımlı bir evde yaşamak çoğu zaman önemli bir probleme dönüşen temizliğin sorun olmasını önler. Bu da kişiye daha fazla mental huzur ve sakinlik verir. Zaten çok kirlenmeyen bir ev kolayca temizlendiğinden, temizlik için ekstra motive hissetmeye de gerek kalmaz. Böylece her şey kendiliğinden ve çok fazla çaba harcamadan düzene girmiş olur.

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