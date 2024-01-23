Minimalist Evlerin Daha Hijyenik Olmasının 10 Nedeni

Minimalist evlerdeki her bir eşya belirgin bir işlevi karşılar ve asla gereksiz değildir. Bu da daha az eşya kullanımı ile birlikte harika bir toz alma avantajı sunar. Çünkü kalabalığın çok olmadığı bu evlerde eşyaların toz tutma ihtimali daha azdır. Yüzeylerin düzgün ve sade olması da toz tutma potansiyelini azaltan ve bir kez temizlik yapınca evin uzun süre temiz görünmesini sağlayan önemli bir artıdır. 🥰