Minimalist Evlerin Daha Hijyenik Olmasının 10 Nedeni
Minimalist Evlerin Daha Hijyenik Olmasının 10 Nedeni
Minimalizm; özellikle son yıllarda popülerleşen ve fazla eşyayla dolu geleneksel yaşam alanlarının yerine daha sade görünümlülerinin gelmesine yol açan bir tasarım algısı. Basit olmasına rağmen şık ve sofistike görünen minimal tasarımlı bir evde yaşamanın bir diğer artısı ise elbette kolay temizlik adımları.
Neden mi? İşte yanıtlar! 😊
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1. Az eşya az dağınıklık
2. Temizlemesi kolay yüzeyler
3. Daha az toz birikmesi
4. Daha az gizli kir
5. Daha az temizlik malzemesi kullanımı
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6. Daha hızlı temizlik
7. Çok amaçlı mobilyalar
8. Kolay düzenleme
9. Daha iyi hava kalitesi
10. Daha fazla zihinsel huzur
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