Milli Takımımız Hollanda’ya Elendi Ama Dünya Basını Türkiye’yi Konuştu

FERDİ KADIOĞLU: Mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır.

BARIŞ ALPER YILMAZ: Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi ve kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı.

ARDA GÜLER: Ne yetenek ama. Sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış vuruşu için zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşuyla direğe çarptı. Bu çocuk için limit gökyüzü.