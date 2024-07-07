Milli Takımımız Hollanda’ya Elendi Ama Dünya Basını Türkiye’yi Konuştu
Milli Takımımız Hollanda’ya Elendi Ama Dünya Basını Türkiye’yi Konuştu
Kaynak: https://www.fanatik.com.tr/futbol/gal...
A Milli Futbol Takımımız, Euro2024 çeyrek final maçında Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Milli takımımız, turnuvadan elenmesine rağmen ortaya koyduğu mücadele ile tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı. Dünya basını da maç haberlerinde milli takımımızın mücadelesini ön plana çıkardı. İşte dünya basınında milli takımımız hakkında yapılan yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DAILY MAIL, BARIŞ ALPER, FERDİ VE ARDA GÜLER'E HAYRAN KALDI
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
PAIS: ARDA GÜLER'İN YAKTIĞI ATEŞ
RELEVO: TÜRK GAZETECİLER BİLDİ
MARCA: KOEMAN'IN HOLLANDASI TÜRK MUCİZESİNİ DURDURDU
MUNDO DEPORTIVO: BU GÖRÜNTÜ HER ŞEY ANLATIYOR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BILD: ALTI DAKİKA YETTİ
GAZZETTA: MONTELLA'NIN TÜRKİYE'Sİ İNANIYOR
KICKER: ÇILGIN YARI FİNAL MÜCADELESİ
TUTTOSPORT: SAMET AKAYDİN ŞAŞIRTTI
SPORTMEDIASET: TÜRKİYE BAŞI DİK BİR ŞEKİLDE VEDA ETTİ
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AS: ARDA GÜLER MARADONAVARİ...
MARCA: HERKES GİDER, ANCAK İYİ OLANLAR İZ BIRAKIR
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın