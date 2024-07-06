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Milli Takım Sevgimizi Kimse Sorgulamasın! Düğünlerine Türkiye - Hollanda Maçı için Ara Verdiler

Milli Takım Sevgimizi Kimse Sorgulamasın! Düğünlerine Türkiye - Hollanda Maçı için Ara Verdiler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.07.2024 - 23:15

Tokat'ta bir düğün salonunda yapılan düğünle dünyaevine giren çift, düğünlerine milli maç arası verdi.

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Tokat'ta dünya evine giren Elif (27) ve Mert Üner (29) çifti, A Milli Futbol Takımı'nın heyecanına ortak oldu.

Tokat'ta dünya evine giren Elif (27) ve Mert Üner (29) çifti, A Milli Futbol Takımı'nın heyecanına ortak oldu.

Saat 22.00'de başlayan maç nedeniyle düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmaya odaklandı.

Saat 22.00'de başlayan maç nedeniyle düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmaya odaklandı.

20.00'da salona çıkarak davetliler ile oyun havası oynayan çift, maçın başlamasıyla karşılaşmayı izledi.

20.00'da salona çıkarak davetliler ile oyun havası oynayan çift, maçın başlamasıyla karşılaşmayı izledi.

Dünya evine giren Mert Üner, milli maçı izlemeyi çok istediklerini belirterek,"Biz milleti maçı izlemeyi çok istiyorduk. Düğünümüze gelen misafirlerimizin de bunu istediğini gördük. Bunun için de maçı ekrana yansıtmayı düşündük. İnşallah bugün kazanırsak bizim için çifte mutluluk olacak. Düğün tarihimizi çok önceden belirlediğimiz için erteleyemedik. Kendimizde maçı izlemek isteğimiz için böyle bir şey yaptık. Gören insanlar çok şaşırıyor. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Dünya evine giren Mert Üner, milli maçı izlemeyi çok istediklerini belirterek,"Biz milleti maçı izlemeyi çok istiyorduk. Düğünümüze gelen misafirlerimizin de bunu istediğini gördük. Bunun için de maçı ekrana yansıtmayı düşündük. İnşallah bugün kazanırsak bizim için çifte mutluluk olacak. Düğün tarihimizi çok önceden belirlediğimiz için erteleyemedik. Kendimizde maçı izlemek isteğimiz için böyle bir şey yaptık. Gören insanlar çok şaşırıyor. Çok mutluyuz" diye konuştu.
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Osman Elmallı

🤮🤮🤢🤢🤢

Osman Elmallı

hay sizin milli takımınıza sanki kazanınca doğacak çocuklarınızın çok güzel geleceği olacak

Osman Elmallı

kadın gerçekten istiyor mu maç izlemek mola verilmesinde dahli yoksa sadece erkeklerin isteğiyse acilen adamı boşamalı o adamdan hayır gelmez