Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın Pilotlarını Süper Kahramana Dönüştürecek TULGAR Kaskının İlk Prototipi Üretildi

Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın Pilotlarını Süper Kahramana Dönüştürecek TULGAR Kaskının İlk Prototipi Üretildi

Aselsan
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 16:45

ASELSAN, TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi'nin ilk prototipinin tamamlandığını açıkladı. Bu sistem, yerli muharip uçak KAAN'ın pilotları tarafından kullanılacak. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden biri olan ASELSAN, 2023 yılında TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi'ni tanıttı.

Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden biri olan ASELSAN, 2023 yılında TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi'ni tanıttı.

Bu sistem özellikle Milli Muharip Uçak KAAN'ın pilotları tarafından kullanılmak üzere tasarlandı.

Bu sistem özellikle Milli Muharip Uçak KAAN'ın pilotları tarafından kullanılmak üzere tasarlandı.

TULGAR sayesinde pilotlar sanki uçağın gövdesi yokmuş gibi çevrelerini görebilecek ve kasklarındaki arayüz üzerinden uçağın birçok dahili sistemini kontrol edebilecekler.

TULGAR sayesinde pilotlar sanki uçağın gövdesi yokmuş gibi çevrelerini görebilecek ve kasklarındaki arayüz üzerinden uçağın birçok dahili sistemini kontrol edebilecekler.

Bu, pilotların görev sırasında daha yüksek bir farkındalık düzeyine ulaşmalarını sağlayacak.

Bu, pilotların görev sırasında daha yüksek bir farkındalık düzeyine ulaşmalarını sağlayacak.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, kısa bir süre önce TULGAR'ın ilk prototipinin üretildiğini duyurdu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, kısa bir süre önce TULGAR'ın ilk prototipinin üretildiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

TULGAR, sabit kanatlı hava araçları için ASELSAN tarafından geliştirilen bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemidir.

TULGAR, sabit kanatlı hava araçları için ASELSAN tarafından geliştirilen bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemidir.

Bu sistem sayısal gece görüşü, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojileriyle donatıldı.

Bu sistem sayısal gece görüşü, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojileriyle donatıldı.

İleri teknoloji optik tasarımı sayesinde geniş bir görüş alanı sunan TULGAR, yüksek çözünürlüklü görüntüleri vizöre yansıtarak pilotların görev sırasında daha etkili olmalarını sağlıyor.

İleri teknoloji optik tasarımı sayesinde geniş bir görüş alanı sunan TULGAR, yüksek çözünürlüklü görüntüleri vizöre yansıtarak pilotların görev sırasında daha etkili olmalarını sağlıyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?