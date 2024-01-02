Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın Pilotlarını Süper Kahramana Dönüştürecek TULGAR Kaskının İlk Prototipi Üretildi
Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın Pilotlarını Süper Kahramana Dönüştürecek TULGAR Kaskının İlk Prototipi Üretildi
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Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden biri olan ASELSAN, 2023 yılında TULGAR Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi'ni tanıttı.
Bu sistem özellikle Milli Muharip Uçak KAAN'ın pilotları tarafından kullanılmak üzere tasarlandı.
TULGAR sayesinde pilotlar sanki uçağın gövdesi yokmuş gibi çevrelerini görebilecek ve kasklarındaki arayüz üzerinden uçağın birçok dahili sistemini kontrol edebilecekler.
Bu, pilotların görev sırasında daha yüksek bir farkındalık düzeyine ulaşmalarını sağlayacak.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, kısa bir süre önce TULGAR'ın ilk prototipinin üretildiğini duyurdu.
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TULGAR, sabit kanatlı hava araçları için ASELSAN tarafından geliştirilen bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemidir.
Bu sistem sayısal gece görüşü, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojileriyle donatıldı.
İleri teknoloji optik tasarımı sayesinde geniş bir görüş alanı sunan TULGAR, yüksek çözünürlüklü görüntüleri vizöre yansıtarak pilotların görev sırasında daha etkili olmalarını sağlıyor.
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