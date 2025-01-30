Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Özel Okul Açıklaması: "Sonu Kapatmaya Kadar Gider"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Özel Okul Açıklaması: "Sonu Kapatmaya Kadar Gider"
Türkiye’de bazı özel okulların fahiş fiyatları sık sık gündeme geliyor. Yıllık fiyatı milyonları bulan özel okulların olması tepki çekerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin özel okul sempozyumunda konuştu. Bakan Tekin, kurallara uymayan özel okullara kapatmaya kadar gidecek cezalar verilebileceğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Türkiye Özel Okullar Derneği 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu” açılışında açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de 12 bin özel okul olduğunu söyleyen Bakan Tekin, fahiş fiyatlarla gündeme gelen okullarında sayılı olduğunu ifade etti.
Özel okul sahiplerinin bulduğu sempozyumda popülizm yapmayacağını söyleyen Yusuf Tekin, “Bu bir kul hakkı. Sizi de zan altında bırakıyor. Bizi de belli bir zorlukla bırakıyor” ifadelerini kullandı.
Özel okullarda fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerden kayıt dışı ücret talep eden kurumların sektöre zarar verdiğini belirten Bakan Tekin, “Benim sizden isteğim şu; bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinize çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Ben tekrar söyleyeyim. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız. Bizim yaptığımız yaptırım gücümüzün içinde hem cezai müeyyideler var ekonomik anlamda hem kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz. Çünkü burada hukuk devleti ilkesiyle temel hak hürriyetlere sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Bizim görevimiz de bu sıkıntıları oradan kaldırmak” diye konuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın