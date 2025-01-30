İçme Suyu Arıtma Tesisine 'Kimyasal Madde' Karıştığı Şüphesiyle Yalova’da Sular Kesildi
İçme Suyu Arıtma Tesisine 'Kimyasal Madde' Karıştığı Şüphesiyle Yalova’da Sular Kesildi
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Yalova'da dün gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanlarının, suda köpüklenme olduğunu fark etmesi üzerinde, il genelinde sular kesildi. Arıtma havuzundaki su tahliye edilirken, temizleme çalışması başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, sudan numune alınarak inceleme başlatırken, jandarma ekipleri de kentin temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılma ihtimali üzerine soruşturma başlattı.
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Arıtma tesisinden baraja giden bölümde oluşan köpük ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kurtköy Dere derivasyonunda bir köpüklenme gördük. Anında ekiplerimiz müdahale etti ve tedbir amaçlı teknik bir temizlik yapıyoruz. Bu nedenle bugün sularda kesilme olabilir. İçiniz rahat olsun, herhangi bir sorun yok" ifadelerine yer verdi.
Yalova Valiliği’nden alınan bilgide ise gece saatlerinde belediyeden gelen, Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde karıştırıldığı ihbarı üzerine, il genelinde suların tedbir amacıyla kesildiği belirtildi. Daha önce işten çıkarılan 3 belediye çalışanının, olayla ilgileri olma ihtimali üzerine, jandarma tarafından söz konusu kişilerin cep telefonlarına incelenmek üzere el koyulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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