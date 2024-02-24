Meydana Gelmelerinin Üstünden Yıllar Geçse de Gizemi Çözülemeyen Sıra Dışı Olaylar

Mart 2017'de, dışarıda köpeklerle oynarken Erika tuhaf bir şey gördü. Köpekler çatıdaki bir şeye havlamaya başladılar ve Erika da oraya baktı. Siyah bir grup kuş, tuhaf bir daire şeklinde uçuyordu. Sonra içeri gitti, köpeklere mama verirken birdenbire odada mavi bir ışık belirdi ve onu şaşırttı. Sadece bir saniye sürdü ama sanki daha uzunmuş gibi geldi. Hemen bir tren gibi hızla geçtiğini düşündü. Bu olay Erika'yı gerçekten etkiledi, hatta rüyalarını bile değiştirdiğini fark etti. Uzmanlar mantıklı bir açıklama bulamıyorlar, ampul patlaması ya da şimşek olabilir diyorlar ama daha tuhaf şeyler de olabilir, mesela dünya dışı bir karşılaşma veya zamanda bir tıkanıklık. Mavi ışığın ne olduğunu da hala bilmiyoruz.