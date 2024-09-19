Metroda Doğan Bebeğe Sürpriz Hediye: Ömür Boyu Ücretsiz Metro Kullanabilecek
Metroda Doğan Bebeğe Sürpriz Hediye: Ömür Boyu Ücretsiz Metro Kullanabilecek
Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroda bir bebek dünyaya geldi. Toplu taşıma şirketi bebeğe 'ömürlük' bir hediye verdi: Ömür boyu ücretsiz metro kullanabilecek!
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de metroda nefeslerin tutulduğu bir an yaşandı. 15 Eylül'de bir Molenbeek semtinde bulunan metro istasyonunu kullanan bir kadın hayatında unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı.
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Hamile kadının doğumu metroya adımını atar atmaz başladı. Brüksel Toplumlararası Taşımacılık Şirketi'nden (STIB) yapılan açıklamaya göre bebek, metro çalışanları tarafından sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Şirket tarafından ilk kez böyle bir olayın yaşandığı belirtilirken bebeğe sürpriz bir doğum günü hediyesi verildi: Ömür boyu ücretsiz metro seyahati!
STIB'den yapılan açıklamada bebeğe ömür boyu ücretsiz metro aboneliği hediye edildiği ifade edildi:
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