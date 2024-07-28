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Meteoroloji’den Üç Şehir İçin Ani Sel Uyarısı

Meteoroloji’den Üç Şehir İçin Ani Sel Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.07.2024 - 09:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinde seyretse de üç kente ve Doğu Karadeniz kıyılarına ani sel uyarısı yaptı. Bu illerde yaşayan yurttaşlar uyarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgilere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışlar, özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Yağışlar, özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Meteoroloji bu illeri; ani sel, su baskını, yağış anında rüzgar ve aksamalara karşı uyarıp tedbir alınmasını istedi.

Meteoroloji bu illeri; ani sel, su baskını, yağış anında rüzgar ve aksamalara karşı uyarıp tedbir alınmasını istedi.
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