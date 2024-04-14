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Meteoroloji’den Son Dakika Sıcaklık Açıklaması: Yeni Haftada Sıcaklıklar Artacak

Meteoroloji’den Son Dakika Sıcaklık Açıklaması: Yeni Haftada Sıcaklıklar Artacak

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.04.2024 - 18:21 Son Güncelleme: 14.04.2024 - 18:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bayram tatili sonrası için yeni açıklama geldi. Ramazan Bayramı tatilinin ardından hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte yeni haftada oluşacak hava durumu hakkında Meteoroloji’den yapılan açıklama…

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftalık hava tahminini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından haftalık hava tahminini duyurdu.

Yapılan açıklamada; "Haftalık Hava Tahmini (14- 20 Nisan 2024); Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başında yükselmeye devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yapılan açıklamada; "Haftalık Hava Tahmini (14- 20 Nisan 2024); Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başında yükselmeye devam edeceği ve ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.
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