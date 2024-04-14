Meteoroloji’den Son Dakika Sıcaklık Açıklaması: Yeni Haftada Sıcaklıklar Artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bayram tatili sonrası için yeni açıklama geldi. Ramazan Bayramı tatilinin ardından hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte yeni haftada oluşacak hava durumu hakkında Meteoroloji’den yapılan açıklama…