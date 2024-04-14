Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’ın İsrail’e Yaptığı Saldırı Hakkında Açıklama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İran’ın İsrail’e Yaptığı Saldırı Hakkında Açıklama
Dışişleri Bakanlığı: 'İran'ın bu (İsrail'e) yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir. Bölgemizin istikrarına kalıcı biçimde zarar verecek, küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.'
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İran'ın İsrail'e düzenlediği İHA saldırısının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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