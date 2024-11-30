Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege İçin Şiddetli Fırtına Uyarısı Geldi
Meteoroloji’den Hava Durumu Uyarısı: Marmara ve Kuzey Ege İçin Şiddetli Fırtına Uyarısı Geldi
Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. Meteoroloji’in açıklamasına göre yarın günün ilk saatlerinde başlayacak olan fırtınanın 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Uyarının devamında Kuzey Ege'nin kuzey bölgesinde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde, Güney Ege’nin kuzeyinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörüldüğü kaydedildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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