Merve Aydın'ın Utandıran Sevincinden Düğünde Dilber Dansı Yapan Kadına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Merve Aydın'ın Utandıran Sevincinden Düğünde Dilber Dansı Yapan Kadına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Şubat Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Gündemden düşmeyen Survivor All Star'da artık kavgaların yanı sıra birbirinden eğlenceli anlar da yaşanmaya başladı. Bu kez Merve Aydın'ın garip sevinci yarışmaya damga vurdu.
2. Kim Milyoner Olmak İster'de hemen her hafta izleyiciyi şaşırtan bir yarışmacı oluyor. Bu kez Neil Armstrong sorusu yarışmacının kafasını fazlasıyla karıştırdı. Kim olduğu sorulan ünlü astronotla ilgili önce yüzde 50 joker hakkını kullanan ve ardından soruya yanlış yanıt veren yarışmacı sosyal medyanın diline düştü!
3. İlk fragmanında bir lise öğrencisinin doğum yaptığı sahneyi vererek tepkilerin odağında yer alan Korkma Ben Yanındayım dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yayınlanacağı günler belli olan dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
4. Şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ekranlara gelen, büyük bir kitleye hitap eden ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun sorularına cevap verdi. Dizilerde birlikte rol aldığı pek çok isme dair düşünceleri sorulan Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi'nde birlikte olduğu eski dostu Necati Şaşmaz için verdiği cevapla şaşırttı.
5. Günlük kaos, kavga, eleştiri ve arkadan konuşma kotasını tek başına üstlenen Survivor All Star, bu kez Nagihan'ın saçlarıyla gündeme geldi. Sarı saçlarında dipleri geldiği görünen Nagihan'ın birkaç gün sonraki bölümde dip boyası yaptırarak beyazlarından ve koyu saçlarından kurtulması izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
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6. Survivor All Star 2024 sezonunda yaşananların hızına yetişmek neredeyse imkansız. Her bölüm ayrı bir kaos, her bölüm ayrı bir karmaşa. Yalnızca yarışmadakilerin değil, yarışmadan ayrılanların da yaptıklarını konuşmaktan dilimizde tüy bitti. Survivor'dan çıkıp yoğun bakıma kaldırılan Turabi de son paylaşımlarıyla gündemimizden düşmüyor.
7. Survivor All Star 2024'ün nefesleri kesen 42. bölümünde, adanın iki güçlü yarışmacısı Merve ve Nagihan'ın tansiyonu yükselten kavgası ekranlara damga vurdu.
8. BKM imzalı İnci Taneleri dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor! İlk olarak fragmanıyla dikkatleri üzerine çeken dizide, Yılmaz Erdoğan'ın okuduğu şiirin sözleri tartışmalara neden olmuştu. 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle Kanal D erkanlarında seyirciyle buluşan İnci Taneleri'nde Hazar Ergüçlü'nün 'Dilber Dansı' ise dillere destan oldu. Şimdi de Ramazan ayında Dilber'in pavyon dansıyla ekrana gelip gelmeyeceği tartışılıyor!
9. Heyecanın ve rekabetin hiç bitmediği Survivor All Star 2024'te takımlar arasındaki dengesizlik sık sık gündeme geliyor! Hem yarışmacılar hem de seyircinin gündeminden düşmeyen 'Hangi takım daha güçlü' tartışması Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabında devam etti. Ilıcalı, takipçilerine hikayesinde 'Hangi takım daha güçlü?' sorusunu yöneltti. Peki, sizce hangi takım daha güçlü?
10. Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği Dilber karakteri son zamanların en çok konuşulan konularından birisi.
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