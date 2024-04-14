Mert Demiri'n Daha Kötüsünü Hiç Duymadığınız Kız Tavlama Şarkıları Yüzünüzü Buruşturacak

Kimine göre 'çok havalı' kimine göre 'çok kıro' ama hep bir 'çok'u var işte. Aslında 2013 yılında O Ses Türkiye finalistlerinden biri olmasıyla başlayan kariyeri, Mabel Matiz'le 'Antidepresan' şarkısında düet yapmasıyla zirve olmuştu.