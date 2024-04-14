Mert Demiri'n Daha Kötüsünü Hiç Duymadığınız Kız Tavlama Şarkıları Yüzünüzü Buruşturacak
Mert Demiri'n Daha Kötüsünü Hiç Duymadığınız Kız Tavlama Şarkıları Yüzünüzü Buruşturacak
Son dönemin en popüler şarkıcılarından bir tanesi tabii ki 'Ateşe Düştüm' ile patlama yaşayan Mert Demir. Magazinsel haberleriyle de epey gündem olan Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. Söyledikleriyle bizi hayrete düşüren Mert Demir'in kız tavlama taktikleri 'sakın denemeyin' uyarısı yazılacak cinsten.
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Mert Demir'i artık tanıtmamıza bile gerek yok diye düşünüyorum...
Günümüz şarkıcılarına kıyasla tarz olarak da kendine has bir duruşu olmasıyla epey bir ilgi çektiğini söylememek de yalan olur.
Daha sonra önünü alamadığımız Mert Demir son dönemde sahne videolarıyla da sosyal medyayı esir almış durumda.
İş konusundaki başarılarını ve popülaritesini bir yana bırakalım, "ne haber aşktan?" diyelim. Serenay Sarıkaya ile "itiraf edin artık" diye çığlıklar attığımız ilişkisinden haberdarsınızdır.
Hiçbir şey açıklanmıyor ama sosyal medya paylaşımlarının altındaki yorumlara baktığımızda cilveleştiklerini görüyoruz.
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Tatil dönüşü havalimanından bile ayrı ayrı çıktılar. Ancak kameralara yakalanmaktan geri duramadılar.
Derken magazinin son dönemdeki göz bebeği Mert Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu!
Akdeniz Akşamları'nı bilmeyen Mert Demir, kız tavlamak için İsmail YK'nın bütün şarkılarını ezbere bildiğini söyleyerek bizi hayret ettirdi.
Üstüne bir de İsmail YK'nın "Ceviz" şarkısını söylüyor. Hem de oldukça eğlenerek. 😂
Tabii yorumlar şenlik!
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