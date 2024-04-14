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Mert Demiri'n Daha Kötüsünü Hiç Duymadığınız Kız Tavlama Şarkıları Yüzünüzü Buruşturacak

Mert Demiri'n Daha Kötüsünü Hiç Duymadığınız Kız Tavlama Şarkıları Yüzünüzü Buruşturacak

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 15:59

Son dönemin en popüler şarkıcılarından bir tanesi tabii ki 'Ateşe Düştüm' ile patlama yaşayan Mert Demir. Magazinsel haberleriyle de epey gündem olan Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu oldu. Söyledikleriyle bizi hayrete düşüren Mert Demir'in kız tavlama taktikleri 'sakın denemeyin' uyarısı yazılacak cinsten.

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Mert Demir'i artık tanıtmamıza bile gerek yok diye düşünüyorum...

Mert Demir'i artık tanıtmamıza bile gerek yok diye düşünüyorum...

Ateşe Düştüm şarkısı sağ olsun tüm müzik platformlarında kendisini gördük. Gerek sosyal medya paylaşımlarında, gerekse mekanlarda sık sık kulağımıza dolandı bu şarkı. Haliyle dilimize de...

Günümüz şarkıcılarına kıyasla tarz olarak da kendine has bir duruşu olmasıyla epey bir ilgi çektiğini söylememek de yalan olur.

Günümüz şarkıcılarına kıyasla tarz olarak da kendine has bir duruşu olmasıyla epey bir ilgi çektiğini söylememek de yalan olur.

Kimine göre 'çok havalı' kimine göre 'çok kıro' ama hep bir 'çok'u var işte. Aslında 2013 yılında O Ses Türkiye finalistlerinden biri olmasıyla başlayan kariyeri, Mabel Matiz'le 'Antidepresan' şarkısında düet yapmasıyla zirve olmuştu.

Daha sonra önünü alamadığımız Mert Demir son dönemde sahne videolarıyla da sosyal medyayı esir almış durumda.

Daha sonra önünü alamadığımız Mert Demir son dönemde sahne videolarıyla da sosyal medyayı esir almış durumda.

Hele geçtiğimiz haftalarda yaptığı Mustafa Sandal sürprizinden sonra uzun bir süre kendisinden bahsettik. İsyankar şarkısı için yaptıkları düet milyonlarca kez dinlendi.

İş konusundaki başarılarını ve popülaritesini bir yana bırakalım, "ne haber aşktan?" diyelim. Serenay Sarıkaya ile "itiraf edin artık" diye çığlıklar attığımız ilişkisinden haberdarsınızdır.

İş konusundaki başarılarını ve popülaritesini bir yana bırakalım, "ne haber aşktan?" diyelim. Serenay Sarıkaya ile "itiraf edin artık" diye çığlıklar attığımız ilişkisinden haberdarsınızdır.

Ateşe Düştüm şarkısının arkasındaki kadın vokalin Serenay Sarıkaya olduğunu öğrenmiştik önce. Ardından aşk dedikoduları filizlenmişti. İkili hep magazini geçiştirecek cevaplarıyla bir türlü aşk haberini bizlere vermemişti. Ancak aylardır isimlerini yan yana anmaya devam ediyoruz.

Hiçbir şey açıklanmıyor ama sosyal medya paylaşımlarının altındaki yorumlara baktığımızda cilveleştiklerini görüyoruz.

Hiçbir şey açıklanmıyor ama sosyal medya paylaşımlarının altındaki yorumlara baktığımızda cilveleştiklerini görüyoruz.

Ancak ne kadar sorulursa sorulsun ağızlarından 'evet birlikteyiz' açıklaması çıkmıyor. Aynı mekanda oldukları defalarca görülse de çift birlikte, yan yana görüntülenemedi. Buna da kaderin cilvesi diyebiliriz.

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Tatil dönüşü havalimanından bile ayrı ayrı çıktılar. Ancak kameralara yakalanmaktan geri duramadılar.

Tatil dönüşü havalimanından bile ayrı ayrı çıktılar. Ancak kameralara yakalanmaktan geri duramadılar.

Havalimanından çıktıkları sırada ikisine de ayrı ayrı ilişki soruları yöneltilse de geçiştirerek resmen kaçmıştılar.

Derken magazinin son dönemdeki göz bebeği Mert Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu!

Derken magazinin son dönemdeki göz bebeği Mert Demir, İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu!

Program boyunca pek çok konuda açıklamalar yapan Mert Demir'in beklenmedik açıklamaları ise kötü kız tavlama şarkıları oldu. Gerçekten beklenmedik şarkılar...

Akdeniz Akşamları'nı bilmeyen Mert Demir, kız tavlamak için İsmail YK'nın bütün şarkılarını ezbere bildiğini söyleyerek bizi hayret ettirdi.

Akdeniz Akşamları'nı bilmeyen Mert Demir, kız tavlamak için İsmail YK'nın bütün şarkılarını ezbere bildiğini söyleyerek bizi hayret ettirdi.

'Akdeniz Akşamları hiç çalmadım gerçekten. Çok daha kötülerini çaldım kız tavlamak için. Ya da çok daha kötü şarkılar ezberlemek zorunda kaldım. Kimsenin bilmediği şarkılarını bilirim.'

Üstüne bir de İsmail YK'nın "Ceviz" şarkısını söylüyor. Hem de oldukça eğlenerek. 😂

Tabii yorumlar şenlik!

Tabii yorumlar şenlik!
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