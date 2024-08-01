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Mert Demir, Sefo, Reynmen: Yurt Dışında En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar!

Mert Demir, Sefo, Reynmen: Yurt Dışında En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.08.2024 - 15:30

Türk sanatçılar, yalnızca ülkemizde değil global çapta da tanınıyor. Durmadan dinlediğimiz sanatçılar ve eşsiz şarkıları, yabancıların da dikkatini çekmiş durumda. Peki yurt dışında en çok hangi Türk şarkılar dinleniyor?

Gelin bakalım.

Kaynak

En çok tercih edilen müzik uygulamalarının başında gelen Spotify, popüler şarkıları açıkladığı listeleriyle merakımızı da gideriyor.

En çok tercih edilen müzik uygulamalarının başında gelen Spotify, popüler şarkıları açıkladığı listeleriyle merakımızı da gideriyor.

NTV'nin aktardığına göre Spotify,  yurt dışında en çok dinlenen Türk sanatçıları ve şarkılarını aktardı.

Peki en çok kim tercih ediliyor?

10. Semicenk - Tek Başıma

10. Semicenk - Tek Başıma

9. M Lisa - ARABA

9. M Lisa - ARABA

8. Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA - Remix

8. Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA - Remix

7. AKDO, Lvbel C5 - SUBMARINER

7. AKDO, Lvbel C5 - SUBMARINER

6. Reynmen - Cennet

6. Reynmen - Cennet

5. Lvbel C5 - Sezen Aksu

5. Lvbel C5 - Sezen Aksu

4. Sefo - KAPALI KAPILAR

4. Sefo - KAPALI KAPILAR

3. Lvbel C5 - DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)

3. Lvbel C5 - DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)

2. Zeynep Bastık - Lan

2. Zeynep Bastık - Lan

1. Reynmen - Renklensin

1. Reynmen - Renklensin
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