Mert Demir, Sefo, Reynmen: Yurt Dışında En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar!
Mert Demir, Sefo, Reynmen: Yurt Dışında En Çok Dinlenen Türkçe Şarkılar!
Türk sanatçılar, yalnızca ülkemizde değil global çapta da tanınıyor. Durmadan dinlediğimiz sanatçılar ve eşsiz şarkıları, yabancıların da dikkatini çekmiş durumda. Peki yurt dışında en çok hangi Türk şarkılar dinleniyor?
Gelin bakalım.
En çok tercih edilen müzik uygulamalarının başında gelen Spotify, popüler şarkıları açıkladığı listeleriyle merakımızı da gideriyor.
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