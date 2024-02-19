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Mersin’de Skandal Olay: 3 Yaşındaki Kızına İçki İçiren ‘Anne’ Gözaltına Alındı

Mersin’de Skandal Olay: 3 Yaşındaki Kızına İçki İçiren ‘Anne’ Gözaltına Alındı

Mersin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.02.2024 - 17:31 Son Güncelleme: 19.02.2024 - 17:37

Mersin 3 yaşındaki kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddia edilen Ç.M.Ö. adlı kadın, gözaltına alındı.

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Kentte Ç.M.Ö. isimli kadının küçük kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Kentte Ç.M.Ö. isimli kadının küçük kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma konu olan görüntülerin sosyal medyadab paylaşılması üzerine harekete geçen polis, Ç.M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Soruşturma konu olan görüntülerin sosyal medyadab paylaşılması üzerine harekete geçen polis, Ç.M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Mağdur M.A.'nın ise koruma altına alındığı bildirildi.

Mağdur M.A.'nın ise koruma altına alındığı bildirildi.

Ortaya çıkan görüntüler ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan görüntüler ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi.
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