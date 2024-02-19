Mersin’de Skandal Olay: 3 Yaşındaki Kızına İçki İçiren ‘Anne’ Gözaltına Alındı
Mersin’de Skandal Olay: 3 Yaşındaki Kızına İçki İçiren ‘Anne’ Gözaltına Alındı
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Kentte Ç.M.Ö. isimli kadının küçük kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma konu olan görüntülerin sosyal medyadab paylaşılması üzerine harekete geçen polis, Ç.M.Ö.'yü gözaltına aldı.
Mağdur M.A.'nın ise koruma altına alındığı bildirildi.
Ortaya çıkan görüntüler ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi.
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