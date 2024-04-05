Mersin’de Esrarengiz Olay: Anne ile Oğlu Evinde, Baba ise Evden 5 KM Uzakta Yanarak Öldü!

Mersin’de, Nurgül Kaya (40) ile oğlu oğlu Emrullah Kaya (11) evlerinde çıkan yangında, eşi Neşet Kaya (42) ise eve 5 kilometre uzaklıkta otomobilde yanarak öldü. Neşet Kaya'nın eşi ve tek çocuğu olan oğlunu yaktıktan sonra da kendini yakmış olabileceği değerlendirilirken, cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.