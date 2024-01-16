'Menzil' Kitabı Ardından Gazeteci İsmail Arı'ya Tehdit: 'Seyyidlere Saldırdığınız Sürece Size Saldırırım'
'Menzil' Kitabı Ardından Gazeteci İsmail Arı'ya Tehdit: 'Seyyidlere Saldırdığınız Sürece Size Saldırırım'
BirGün yazarı gazeteci İsmail Arı, Menzil tarikatı üzerinden yaptığı haberler ve 'Menzil'in Kasası' isimli kitabı nedeniyle sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini açıkladı.
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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tehdit mesajlarını paylaşan gazeteci İsmail Arı, 'Menzil Cemaati'nden gelen tehdit... Daha önce de defalarca Menzil'den gelen tehditleri yargıya taşıdım ama şikâyetlerim hakkında kasıtlı olarak işlem yapılmadı. Yine söylüyorum başıma bir şey gelirse adres belli...' ifadelerini kullandı.
Arı'nın paylaştığı görsellerde yer alan Ünsal Tantan adlı kullanıcının, 'Bir daha Menzil hakkında röportajın olsun bak ben sana neler yapacağım' diye yazdı. Tantan, bir diğer mesajında ise, 'Siz mübarek seyyidlere saldırdığınız sürece size saldırır, sizleri yerim. 1923’lerin Türkiye’si yok artık' ifadelerini sarf ettiği görüldü.
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