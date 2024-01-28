Menzil Cemaati Davalık Oldu: Yaşlı Kadın Evlerinin Elinden Alındığını İddia Etti

Menzil Cemaati yetkilisi olduğu iddia edilen bir adam, 79 yaşındaki emekli bir öğretmenle mahkemelik oldu. İddiaya göre, yaşlı kadının bütün mal varlığı ikna yoluyla Menzil'in vakfına bağışlatıldı. Kadın daha sonra zor duruma düştüğünü öne sürerek olayı 2017 yılında mahkemeye taşıdı.