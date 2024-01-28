Menzil Cemaati Davalık Oldu: Yaşlı Kadın Evlerinin Elinden Alındığını İddia Etti
Menzil Cemaati Davalık Oldu: Yaşlı Kadın Evlerinin Elinden Alındığını İddia Etti
Menzil Cemaati yetkilisi olduğu iddia edilen bir adam, 79 yaşındaki emekli bir öğretmenle mahkemelik oldu. İddiaya göre, yaşlı kadının bütün mal varlığı ikna yoluyla Menzil'in vakfına bağışlatıldı. Kadın daha sonra zor duruma düştüğünü öne sürerek olayı 2017 yılında mahkemeye taşıdı.
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İstanbul'da yaşayan, öğretmenlikten emekli olan 79 yaşındaki kadın, Fatih'teki ailesinden kalma apartmanın tek mal sahibiydi. Birgün'ün iddiasına göre, 2011 yılında Menzil Cemaati mensupları, kadına ulaşarak "Dini hizmetleri olan bir vakfın temsilcileri olduklarını" belirterek tüm mal varlığını vermesini istedi.
Yine iddiaya göre, kadın ikna edilerek altı dairesinden dördünü vakfa bağışladı ve bağış sözleşmesi imzaladı. Tapusu olmayan iki dairesi için de bir Menzil Cemaati yetkilisi ile 100 bin TL'lik satış vaadi sözleşmesi için anlaştı.
Ancak kadın, 2017 yılında tüm mal varlığının gittiği ve zor duruma düştüğünü öne sürerek, söz konusu Menzil Cemaati yetkisiline dava açtı.
Emekli öğretmen mahkemede, 'tüm mal varlığını devrettiği için hayatını sürdürecek bir şeyinin kalmadığını, kendisini aciz hissettiği, cemaat mensupları ile görüşme istediğinde kötü muamele ile karşılaştığını' söyledi.
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İnsanları sömürmekten başka bir halta yaramayan, yüzyılın keneleri..
adamlar alacağını aldı daha seni ne yapsınlar
onedio bak cemaatcilerle uğraşıyorsun senide incelemeye aldirirlar dikkat et kendine🤣🤣