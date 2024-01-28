Ev Alamayanlar İçin Yeni Formül: İki Aşamada Konut Satışı

Türkiye'de konut fiyatlarında oluşan astronomik rakamlar, ev alamayanlar için yeni modeller ortaya çıkarmaya başladı. Bir şirket tarafından uygulamaya alınan yeni kademeli satış modelinde ise konut bedelinin önce 'arsa', sonra 'inşaat maliyeti' şeklinde iki aşamada alınması planlanıyor.