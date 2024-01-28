Ev Alamayanlar İçin Yeni Formül: İki Aşamada Konut Satışı
Ev Alamayanlar İçin Yeni Formül: İki Aşamada Konut Satışı
Türkiye'de konut fiyatlarında oluşan astronomik rakamlar, ev alamayanlar için yeni modeller ortaya çıkarmaya başladı. Bir şirket tarafından uygulamaya alınan yeni kademeli satış modelinde ise konut bedelinin önce 'arsa', sonra 'inşaat maliyeti' şeklinde iki aşamada alınması planlanıyor.
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Türkiye'de son yıllarda konut fiyatlarındaki hızlı artış, sabit gelirli aileleri ev sahibi olmaktan uzaklaştırdı. Fahiş kiralar ve katlanan ev fiyatları, barınma krizini de beraberinde getirdi. Bu durum karşısında inşaat firmaları, dar gelirlilerin ev sahibi olmasına yardımcı olmak için yeni modellemeler geliştiriyor.
Hürriyet'in haberine göre, bir şirket tarafından geliştirilen "aşamalı konut sahibi olma sistemi"nde, önce konutun arsa payı alınıyor. Arsa payının ödenmesi sonrasında ise inşaat maliyeti de ödenerek ev sahibi olunuyor. Bu modelde, ev sahibi olmak isteyenler, bütçelerine uygun taksitlerle ev sahibi olma fırsatı buluyor.
Öte yandan, bu yıl gayrimenkulde yeni enstrümanların devreye girmesiyle küçük yatırımcılar için yeni modellerin ortaya çıkması bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları" için hazırlıklarını tamamladı.
Gayrimenkul Yatırım Fonları'ndan sonra proje fonlarının da ilgi göreceği öngörülüyor. Bu modelle, şirketler fon üzerinden sağladığı finansmanla yatırım yapacak. Böylece, örneğin 10 milyon liraya ev alamayan tüketicinin küçük birikimleriyle milyarlık projelere ortak olabileceği belirtiliyor. Tabi detaylar nasıl, onu daha sonraki günlerde göreceğiz...
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