Mental Olarak Zorlanan Kadınlara Özel: Regl Döneminde Daha İyi Hissetmek İçin 10 Öneri
Mental Olarak Zorlanan Kadınlara Özel: Regl Döneminde Daha İyi Hissetmek İçin 10 Öneri
Regl dönemi bazılarımız için biraz zorlayıcı geçebiliyor. Bu yüzden regl döneminde mental olarak iyi hissetmeniz için birkaç önerimiz var...
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1. Booool bol su tüketmeyi ihmal etmeyin!
2. Regl dönemine özel egzersiz hareketlerini deneyin!
3. Uzun ve sakin yürüyüşler yapın!
4. Stresle başa çıkmak için yoga yapın!
5. Vücudunuzu dinlendirmek için uyuyun!
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6. Kendinize bitki çayları yapın!
7. Sıcak bir duş alın!
8. Masaj yağlarıyla masaj yaptırın!
9. Ağrılarınızı ve günden güne durumunuzu not alın.
10. Rahat kıyafetleri tercih edin.
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