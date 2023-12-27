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Mental Olarak Zorlanan Kadınlara Özel: Regl Döneminde Daha İyi Hissetmek İçin 10 Öneri

etiket Mental Olarak Zorlanan Kadınlara Özel: Regl Döneminde Daha İyi Hissetmek İçin 10 Öneri

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 19:31

Regl dönemi bazılarımız için biraz zorlayıcı geçebiliyor. Bu yüzden regl döneminde mental olarak iyi hissetmeniz için birkaç önerimiz var...

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1. Booool bol su tüketmeyi ihmal etmeyin!

Vücuttaki sıvı kaybını dengelemek için bol bol su tüketmek gerekiyor. Böylece vücudunuz çok daha iyi hisseder.

2. Regl dönemine özel egzersiz hareketlerini deneyin!

Regl döneminde hafif egzersiz hareketleri yapmak, vücudunuzu da rahatlatarak ruh halinizin daha iyi olmasını sağlayabilir. Ancak çok ağır hareketleri seçmemeye dikkat etmenizi öneririz.

3. Uzun ve sakin yürüyüşler yapın!

Kafanızı toplamak için bu yürüyüşler size çok iyi gelecektir. Ayrıca hareket etmek, yürüyüş yapmak bedeninizi de rahatlatır.

4. Stresle başa çıkmak için yoga yapın!

Regl döneminde siz de büyük bir stres yaşıyorsanız size özel bir önerimiz var! Stresi yönetmek ve azaltmak için meditasyon, nefes egzersizleri veya yogayı tercih edebilirsiniz.

5. Vücudunuzu dinlendirmek için uyuyun!

Regl döneminde dinlenmeye çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden imkanınız oldukça bedeninizin dinlenerek kendisini yenilemesine izin verin.

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6. Kendinize bitki çayları yapın!

Nane, rezene veya papatya gibi bitki çayları sindirimi rahatlatır. Bu da otomatik olarak sizin de rahatlamanızı sağlar.

7. Sıcak bir duş alın!

Rahatlamanın en güzel yollarından biri de sıcak bir duştur. Karın ağrınızla başa çıkmak için duş alabilir, kaslarınızı bu yolla gevşetebilirsiniz.

8. Masaj yağlarıyla masaj yaptırın!

Eğer çevrenizde size masaj yapacak birini bulabilirseniz çok şanslısınız! Sırt veya karın bölgenize hafif masajlar yaptırmak kasları rahatlatıyor, ağrıları hafifletiyor.

9. Ağrılarınızı ve günden güne durumunuzu not alın.

Regl dönemindeki duygu durumlarınızı, ağrınızın şiddetini ve diğer belirtileri not alarak takip edebilirsiniz. Böylece ileriki süreçte regl döneminde yaşadığınız durumu daha iyi yönetebilirsiniz.

10. Rahat kıyafetleri tercih edin.

Kendinizi içinde rahat ettiğiniz kıyafetleri tercih etmek size çok daha iyi gelir. Tabii ki yalnızca pijama veya eşofman giyin demiyoruz ama daha rahat kıyafetler önemli!

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