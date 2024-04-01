Melek Kartları Aklından Geçen Soruya Ne Diyecek?
Melek Kartları Aklından Geçen Soruya Ne Diyecek?
Koruyucu meleklerinizle iletişime geçmenin en etkili yollarından biri olan Melek Kartlarına bir göz atın! Bu kartlar, göksel rehberlerinizle bağlantı kurmanızı sağlayan bir araçtır. Melekler, sevgi ve ışıkla dolu, güvenilir varlıklardır ve onların yanıtları size yol gösterebilir.
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Cevabı EVET ya da HAYIR olan bir soruya odaklan ve ardından kartını seç!
EVET
EVET
EVET
NÖTR
NÖTR
EVET
EVET
HAYIR
EVET
HAYIR
NÖTR
EVET
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