'Mehdi' Emekliye Ayrıldı: 'Müslüman Gibi Devam Edeceğim'
'Mehdi' Emekliye Ayrıldı: 'Müslüman Gibi Devam Edeceğim'
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Kayseri'de kendini 'mehdi' ilan eden Hüseyin Arslan, eski eşine yüklendi.
'Mehdi'nin sembolleri olarak kabul ettiği dövmelerini de sildirdiği görünen Arslan, 'Hayatıma bembeyaz bir sayfa açmaya çalışıyorum' dedi.
'Mehdi' ifadesinin eşi tarafından ortaya atıldığını söyleyen Arslan, 'Bu olay Kayseri'de gündem olmuştu. Benim mehdilik ile hiçbir alakam yoktur, bu tamamen eski eşimin söylemleriydi. Eşimle bazı sorunlar nedeniyle ayrıldık. Her Müslüman gibi yaşantıma devam ediyorum, mehdilikle alakam yoktur. Çocuğum için bazı olayları üzerime aldım. Bu mehdilik söyleminden önce benim hiçbir hastalığım yoktu. Eşimin boşanmadan önce 'sen mehdisin' söylemleri üzerine ben bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlık esnasında da elime ve yüzüme dövme yaptırdım. Allah'ın izniyle şuanda elimdeki ve yüzümdeki dövmeleri temizletip hayatımda bembeyaz bir sayfa açmaya çalışıyorum. Tüm Kayseri halkının hoşgörüsüne sığınıyorum' dedi.
Arslan, daha önce 2 defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınmıştı.
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